La serie argentina que no podés perderte en Netflix
Dentro de su extenso catálogo, Netflix cuenta con una serie argentina de ciencia ficción y drama que ha sido un éxito.
La serie El Eternauta es una producción argentina de ciencia ficción y drama estrenada en abril de 2025 en Netflix. Está basada en la clásica historieta El Eternauta, creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, publicada por primera vez entre 1957 y 1959.
La historia sigue a Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, y a un grupo de supervivientes en una Buenos Aires devastada tras una nevada tóxica que mata a gran parte de la población. La trama combina elementos de ciencia ficción, supervivencia y acción mientras los personajes luchan por sobrevivir y entender la amenaza extraterrestre.
La serie fue creada y dirigida por Bruno Stagnaro, con guion de Stagnaro y Ariel Staltari, y mantiene el espíritu colectivo de resistencia de la obra original. El elenco principal incluye también a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto y Claudio Martínez Bel.
La primera temporada tiene seis episodios de entre 45 y 68 minutos. Desde su estreno, la serie alcanzó un alto nivel de audiencia internacional: se ubicó en el top 10 de series en muchos países y fue la más vista de habla no inglesa en Netflix durante la semana de su debut.
La producción se filmó en Buenos Aires y contó con una importante inversión en efectos visuales y escenarios para recrear un ambiente apocalíptico moderno. Parte de la innovación en la serie incluye el uso de tecnologías avanzadas en sus efectos visuales.
Tras el éxito inicial, Netflix confirmó una segunda temporada, lo que indica que la historia continuará más allá de los seis episodios de la primera entrega.