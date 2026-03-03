La serie argentina que no podés perderte en Netflix

Dentro de su extenso catálogo, Netflix cuenta con una serie argentina de ciencia ficción y drama que ha sido un éxito.

La serie El Eternauta es una producción argentina de ciencia ficción y drama estrenada en abril de 2025 en Netflix. Está basada en la clásica historieta El Eternauta, creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, publicada por primera vez entre 1957 y 1959.

La historia sigue a Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, y a un grupo de supervivientes en una Buenos Aires devastada tras una nevada tóxica que mata a gran parte de la población. La trama combina elementos de ciencia ficción, supervivencia y acción mientras los personajes luchan por sobrevivir y entender la amenaza extraterrestre.

La serie fue creada y dirigida por Bruno Stagnaro, con guion de Stagnaro y Ariel Staltari, y mantiene el espíritu colectivo de resistencia de la obra original. El elenco principal incluye también a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto y Claudio Martínez Bel.

La primera temporada tiene seis episodios de entre 45 y 68 minutos. Desde su estreno, la serie alcanzó un alto nivel de audiencia internacional: se ubicó en el top 10 de series en muchos países y fue la más vista de habla no inglesa en Netflix durante la semana de su debut.

La producción se filmó en Buenos Aires y contó con una importante inversión en efectos visuales y escenarios para recrear un ambiente apocalíptico moderno. Parte de la innovación en la serie incluye el uso de tecnologías avanzadas en sus efectos visuales.