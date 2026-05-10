Las 2 películas románticas de Netflix: son las nuevas opciones asiáticas para maratonear

Las películas románticas son ideales para maratonear durante el fin de semana porque combinan historias atrapantes con personajes que logran emocionar al público. Sin embargo, Netflix sorprendió con dos producciones que mezclan amor, tensión y escenas de acción explosivas, convirtiéndose en opciones perfectas para quienes buscan algo diferente.

La primera es Sangre asesina, una producción tailandesa que sigue la historia de Lhan, una joven con un grupo sanguíneo extremadamente raro que es perseguida por un cazatesoros responsable de la muerte de sus padres. Tras ser rescatada por una organización de sicarios , comienza un intenso entrenamiento para sobrevivir y enfrentar el peligro que vuelve a amenazarla.

La película se destaca por presentar una heroína resiliente y decidida, mientras desarrolla una compleja relación con Pran, el hijo del líder de los asesinos. Además de sus secuencias de combate, ofrece una mirada diferente sobre los thrillers protagonizados por mujeres, enfocándose en la autodeterminación y el crecimiento personal.

Si te atrapó la mezcla de asesinos a sueldo y relaciones emocionales intensas, otra opción recomendada es Al ritmo de la venganza.

La historia gira en torno a Gil Boksoon, una madre soltera que lleva una doble vida como asesina profesional. Todo cambia cuando debe equilibrar su trabajo con la crianza de su hija adolescente, mientras enfrenta conflictos internos dentro de la organización criminal para la que trabaja.

al ritmo de la venganza Está protagonizada por Blake Lively y dura 1 hora y 50 minutos (109-110 minutos). Netflix

Muchos espectadores la recomiendan por sus impactantes coreografías de pelea, su estética visual y una narrativa que explora la maternidad desde un enfoque oscuro y poco convencional. Además, combina escenas cotidianas con momentos de acción sangrienta y estilizada que mantienen la tensión durante toda la película.