Netflix: si te gustó "Sé lo que hicieron el verano pasado", tienes que ver este perturbador thriller español

Netflix estrena el 13 de marzo "Esa noche". Una serie española de seis episodios que no te dejará levantarte del sofá hasta el final.

Netflix tiene preparado un gran estreno para el próximo 13 de marzo. Esa noche se perfila como un plato fuerte del suspenso español para este año. Una miniserie de seis capítulos para maratonear el fin de semana.

Netflix: de qué se trata “Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorando todo”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La historia se desarrolla en una isla donde todo se transforma de ser un paraíso vacacional a una jaula psicológica. La trama sigue a un grupo de amigos encabezados por los personajes de Clara Galle y Claudia Salas, cuya realidad se quiebra después de un evento traumático.

Después de un incidente que involucra una muerte accidental, el grupo decide ocultar la verdad para proteger su futuro. La serie de alguna manera juega con las líneas temporales mostrando cómo ese secreto se “pudre” con el paso de los años destruyendo las relaciones y la salud mental.

Con los años las cosas se complican porque alguien empieza a enviarles mensajes demostrando que vio todo lo que pasó esa noche y ahí comenzará un juego sádico de chantaje.