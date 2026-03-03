Cucarachas en casa: pon rodajas de esta fruta en tu cocina para ahuyentarlas para siempre

Es posible ahuyentar las cucarachas colocando rodajas de limón en lugares estratégicos. Las irrita su aroma.

Lograr que la cocina esté libre de insectos es un verdadero desafío de cada día, especialmente con el cambio climático que permite que las plagas se mantengan activas. Existe una fruta que las cucarachas no soportan y es una aliada ecológica.

No solo se trata de limpieza, sino de biología. Las cucarachas tienen un sistema sensorial sensible que usan para rastrear comida a distancia. Es por eso que el ácido cítrico del limón actúa como un irritante natural para sus receptores.

Gemini_Generated_Image_misj62misj62misj Adiós a las cucarachas con este truco. Fuente. IA Gemini. Cuando el insecto percibe esta fragancia, el insecto experimenta una sensación de rechazo inmediato, lo que lo obliga a alejarse de las zonas tratadas. Además, el limón aporta dos beneficios extra: tiene un poder desinfectante porque elimina rastros de grasa y de bacterias que alimentan la plaga y neutraliza las feromonas que los insectos dejan para marcar “rutas” de comida.

Adiós a las cucarachas Para que este remedio casero sea efectivo, la clave está en la ubicación y la constancia. Se aconseja colocar trozos de limón fresco cerca de las tuberías, en las grietas de la pared y en las esquinas de la despensa. Es vital renovarlos para mantener activo el aroma.