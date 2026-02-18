Adiós a las cucarachas en verano: el inusual método del pepino para blindar tu casa

En verano hay que lidiar con las cucarachas, sin embargo hay una opción casera libre de químicos y económica.

Con la llegada del verano y de las altas temperaturas la aparición de insectos en el hogar es un verdadero dolor de cabeza, especialmente de las cucarachas que son una amenaza silenciosa. Mantenerlas a raya es una prioridad y la limpieza es clave.

Adiós a las cucarachas con pepino Existe una opción natural, económica y segura para terminar con estos insectos. Se trata de un repelente a base de pepino. Las cucarachas encuentran su olor extremadamente repulsivo. Esta hortaliza es un repelente sensorial que las aleja sin necesidad de utilizar tóxicos en el ambiente.

Aprende a preparar agua de pepino y jengibre, ideal para limpiar tu organimo Foto: Shutterstock Aprende a preparar agua de pepino y jengibre, ideal para limpiar tu organimo Foto: Shutterstock Para llevar adelante la preparación se necesita cortar un pepino fresco en rodajas y se coloca en la licuadora con un vaso de agua. Con la mezcla homogénea obtenida se coloca el jugo en el balde que se usa habitualmente para la limpieza del piso. Limpiar toda la casa con ese líquido haciendo énfasis en rincones oscuros, cerca de las puertas y debajo de los muebles.

Este truco del pepino es altamente efectivo como barrera, pero hay que tener en cuenta otros factores para que funcione. Hay que revisar paredes y zócalos y sellar todas las grietas.

Además, el tacho de basura debe tener tapa obligatoriamente. Se aconseja revisar los electrodomésticos porque el calor que emite el motor de la heladera o del microondas crea el microclima ideal para sus nidos. Hay que moverlos para realizar una limpieza periódica.