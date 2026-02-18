No es la caminata: el ejercicio para los adultos mayores que es un aliado inesperado para el corazón
Hay una manera de cuidar el corazón sin necesidad de salir a caminar ni de gastar dinero. Los adultos mayores tienen otra opción.
Muchos adultos mayores piensan que para proteger el corazón es necesario caminar todo el tiempo o tener una bicicleta fija en el hogar. Sin embargo, hay un ejercicio con una eficacia sorprendente: subir escalones del hogar o del edificio.
El ejercicio para adultos mayores
Los expertos señalan que subir y bajar escaleras en forma pausada es un entrenamiento funcional que al realizarse con técnica puede transformar la salud aeróbica de los adultos mayores.
Al pasar el tiempo el corazón va perdiendo su eficiencia y las arterias comienzan a volverse más rígidas. La Organización Mundial de la Salud señala que combatir ese proceso no requiere de esfuerzos heroicos, sino de tener constancia en actividades moderadas.
Las investigaciones de la revista Circulation (de la American Heart Association) señalan que subir escalones mejora significativamente la capacidad cardiorrespiratoria. Incluso, estudios de Preventive Medicine asocian este hábito con una reducción directa en el riesgo de mortalidad cardiovascular.
Este ejercicio ofrece un doble beneficio para las personas que superan los 60 años: por un lado, el fortalecimiento muscular porque cada peldaño activa cuádriceps, glúteos y pantorrillas. Además, el esfuerzo muscular actúa como una bomba que empuja la sangre de regreso al corazón aliviando la sensación de piernas pesadas o hinchadas.
Entrenamiento
Los expertos del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) sugieren seguir estos pasos: utilizar escaleras bien iluminadas y firmes que tengan pasamanos, calzado adecuado. En cuanto a la técnica de ascenso, subir un escalón a la vez apoyando la planta del pie por completo antes del siguiente paso.
Al bajar apoyar primero la punta del pie y luego el talón evitando así impactos bruscos en las rodillas.