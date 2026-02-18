No es la caminata: el ejercicio para los adultos mayores que es un aliado inesperado para el corazón

Hay una manera de cuidar el corazón sin necesidad de salir a caminar ni de gastar dinero. Los adultos mayores tienen otra opción.

Muchos adultos mayores piensan que para proteger el corazón es necesario caminar todo el tiempo o tener una bicicleta fija en el hogar. Sin embargo, hay un ejercicio con una eficacia sorprendente: subir escalones del hogar o del edificio.

El ejercicio para adultos mayores Los expertos señalan que subir y bajar escaleras en forma pausada es un entrenamiento funcional que al realizarse con técnica puede transformar la salud aeróbica de los adultos mayores.

Al pasar el tiempo el corazón va perdiendo su eficiencia y las arterias comienzan a volverse más rígidas. La Organización Mundial de la Salud señala que combatir ese proceso no requiere de esfuerzos heroicos, sino de tener constancia en actividades moderadas.

Gemini_Generated_Image_q6w290q6w290q6w2 Un ejercicio sencillo para los adultos mayores. Fuente. IA Gemini. Las investigaciones de la revista Circulation (de la American Heart Association) señalan que subir escalones mejora significativamente la capacidad cardiorrespiratoria. Incluso, estudios de Preventive Medicine asocian este hábito con una reducción directa en el riesgo de mortalidad cardiovascular.

Este ejercicio ofrece un doble beneficio para las personas que superan los 60 años: por un lado, el fortalecimiento muscular porque cada peldaño activa cuádriceps, glúteos y pantorrillas. Además, el esfuerzo muscular actúa como una bomba que empuja la sangre de regreso al corazón aliviando la sensación de piernas pesadas o hinchadas.