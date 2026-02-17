No es natación: el ejercicio que recomiendan los expertos para prevenir la joroba en los adultos mayores

Los años pasan y la columna de las personas tiende a curvarse hacia adelante. Ese fenómeno se conoce como hipercifosis. La condición conocida como “joroba” tiene riesgos como dolor crónico, fragilidad ósea y reducción de la capacidad pulmonar. El Pilates aparece como la solución.

Lo cierto es que hay maneras de prevenirlo y los expertos en rehabilitación coinciden en que el pilates terapéutico es una de las soluciones más efectivas para revertir este proceso en adultos mayores .

La espalda va perdiendo fuerza en los músculos extensores , los músculos del pecho se contraen “jalando” los hombros hacia adelante. Además, pasar mucho tiempo sentado o mirando hacia abajo no es un buen hábito.

A diferencia de las rutinas tradicionales del gimnasio, el pilates enfocado en adultos mayores trabaja sobre la estructura ósea y muscular con un trabajo de baja intensidad y alta precisión. No se apunta a marcar abdominales sino a fortalecer la faja muscular interna que sostiene la columna en una posición neutra.

Además, hay ejercicios específicos que estiran la cadena anterior permitiendo que la columna se enderece sin esfuerzo. El método desarrolla la “propiocepción”, es decir la capacidad de reconocer y corregir la postura en tiempo real durante las actividades cotidianas.

Los estudios clínicos recientes han demostrado que la práctica constante de pilates en personas mayores de 60 años no solo mejora la estética de la espalda, sino que reduce drásticamente el riesgo de caídas al potenciar el equilibrio y la coordinación.