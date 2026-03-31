Pilates en casa: los 4 ejercicios clave para ganar fuerza sin impacto

Los ejercicios que fortalecen el core y los brazos mientras mejoran la postura y el equilibrio.

El pilates se consolidó como uno de los métodos de entrenamiento físico y mental más elegidos para cuidar el cuerpo. Su principal ventaja es que se adapta a distintos niveles y necesidades, permitiendo ganar fuerza, mejorar el equilibrio y corregir la postura a través de ejercicios de bajo impacto.

Instructoras especializadas coinciden en que una rutina completa debe incluir movimientos que desafíen tanto la estabilidad como la movilidad del cuerpo, dos claves para lograr resultados visibles y sostenidos en el tiempo.

Pilates en casa Pilates en casa: la nueva alternativa para mantenerse en forma. Shutterstock La rutina de pilates para fortalecer Entre los ejercicios más efectivos aparece el Teaser, ideal para fortalecer el abdomen y mejorar el equilibrio. Se trata de uno de los movimientos más exigentes, ya que requiere una fuerte activación del core y control corporal. Para realizarlo, hay que recostarse boca arriba, elevar simultáneamente piernas y torso y mantener el equilibrio sobre los isquiones, formando una “V” con el cuerpo.

Otro clásico es el Jack Knife, un ejercicio desafiante que trabaja hombros, brazos y zona media, al mismo tiempo que mejora la flexibilidad de la columna. Se ejecuta elevando las piernas y la cadera hacia el techo con control, manteniendo el abdomen activado y acompañando el movimiento con la respiración.

Pilates en casa perfecto para reducir la cintura. Foto: Shutterstock El pilates presta especial atención a la respiración. Archivo. El Swimming es uno de los movimientos más conocidos del pilates. Está enfocado en fortalecer la espalda, los glúteos y los hombros, además de mejorar la postura. Se realiza boca abajo, elevando brazos y piernas de forma alternada, coordinando el movimiento con la respiración.