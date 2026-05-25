Qué hacer después de los 60 para tener más fuerza y menos dolor lumbar

El cuerpo cambia con los años y la espalda suele ser una de las zonas que más lo siente. Dolor lumbar , falta de equilibrio y pérdida de fuerza aparecen con frecuencia después de los 60. Frente a eso, muchas instructoras de yoga recomiendan fortalecer el core para proteger la postura y mejorar la estabilidad.

El core no incluye solo el abdomen. También abarca músculos de la zona lumbar, pelvis y caderas . Cuando esa parte del cuerpo pierde fuerza, aparecen molestias al caminar, levantarse o permanecer mucho tiempo sentado.

Por eso el yoga ganó tanta atención entre adultos mayores. Muchas posturas ayudan a trabajar fuerza, equilibrio y movilidad sin movimientos bruscos ni impacto fuerte sobre las articulaciones. Además, la respiración ocupa un papel importante durante cada ejercicio.

Uno de los ejercicios más recomendados por instructoras de yoga y especialistas en movimiento es la plancha con apoyo de rodillas. Esta variante trabaja abdomen, espalda y brazos sin exigir tanta presión sobre la zona lumbar o los hombros.

core

Para realizarla, se apoyan antebrazos y rodillas sobre el suelo, manteniendo la espalda recta y el abdomen activo. La idea no es aguantar mucho tiempo. Alcanzan algunos segundos sostenidos con buena postura y respiración controlada.

Con la práctica diaria, este ejercicio ayuda a mejorar estabilidad y fuerza general. Muchas personas notan cambios al caminar, subir escaleras o levantarse de una silla. También ayuda a reducir tensión en la espalda baja.