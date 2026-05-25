Presenta:

Tendencias

|

fuerza

Qué hacer después de los 60 para tener más fuerza y menos dolor lumbar

El ejercicio que ayuda a caminar mejor y proteger la espalda con los años. Instructoras de yoga recomiendan un movimiento para más fuerza en adultos mayores.

Julián Martínez

Fortalecer el core.

Fortalecer el core.

El cuerpo cambia con los años y la espalda suele ser una de las zonas que más lo siente. Dolor lumbar, falta de equilibrio y pérdida de fuerza aparecen con frecuencia después de los 60. Frente a eso, muchas instructoras de yoga recomiendan fortalecer el core para proteger la postura y mejorar la estabilidad.

Cómo fortalecer el core y la espalda después de los 60

El core no incluye solo el abdomen. También abarca músculos de la zona lumbar, pelvis y caderas. Cuando esa parte del cuerpo pierde fuerza, aparecen molestias al caminar, levantarse o permanecer mucho tiempo sentado.

core2

Por eso el yoga ganó tanta atención entre adultos mayores. Muchas posturas ayudan a trabajar fuerza, equilibrio y movilidad sin movimientos bruscos ni impacto fuerte sobre las articulaciones. Además, la respiración ocupa un papel importante durante cada ejercicio.

Uno de los ejercicios más recomendados por instructoras de yoga y especialistas en movimiento es la plancha con apoyo de rodillas. Esta variante trabaja abdomen, espalda y brazos sin exigir tanta presión sobre la zona lumbar o los hombros.

core

Para realizarla, se apoyan antebrazos y rodillas sobre el suelo, manteniendo la espalda recta y el abdomen activo. La idea no es aguantar mucho tiempo. Alcanzan algunos segundos sostenidos con buena postura y respiración controlada.

Con la práctica diaria, este ejercicio ayuda a mejorar estabilidad y fuerza general. Muchas personas notan cambios al caminar, subir escaleras o levantarse de una silla. También ayuda a reducir tensión en la espalda baja.

Archivado en

Notas Relacionadas