Si notas la piel más flácida, debes producir colágeno de esta manera

La piel cambia antes de que muchas personas lo noten. Menos elasticidad, marcas más visibles y flacidez aparecen con el paso del tiempo, el estrés y la falta de descanso. Aunque muchas cremas prometen resultados rápidos, el cuidado de la piel empieza desde adentro.

Uno de los puntos más importantes es el descanso. Dormir alrededor de siete horas por noche ayuda al cuerpo a reparar tejidos y mantener funciones relacionadas con la piel. Durante el sueño, el organismo libera hormona de crecimiento, vinculada a la producción de colágeno y elastina.

Cuando las horas de descanso bajan durante mucho tiempo, la piel suele verse más cansada y menos firme. También aparecen ojeras, pérdida de brillo y sensación de agotamiento físico. Por eso el sueño dejó de verse solo como descanso y empezó a relacionarse con el envejecimiento saludable.

La alimentación también ocupa un lugar importante. Comer proteína en cada comida ayuda al cuerpo a mantener músculos y tejidos en mejor estado. Huevos, carnes, pollo y pescado forman parte de los alimentos más recomendados para sostener la producción natural de colágeno.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2n7yq2zdyo La carne magra, el pescado, los frutos secos y los huevos son buenas fuentes de proteínas. Getty Images

Otro nutriente relacionado con la firmeza de la piel es la vitamina C. Frutas como kiwi y guayaba, junto con alimentos como el pimiento rojo, aportan antioxidantes que ayudan a cuidar las células frente al desgaste diario. Además, la vitamina C participa en la formación de colágeno.

El entrenamiento de fuerza también gana cada vez más atención. Hacer ejercicios con peso al menos tres veces por semana ayuda a sostener masa muscular y mejora el aspecto general de la piel. Sentadillas, ejercicios con mancuernas o bandas elásticas forman parte de las rutinas más elegidas.