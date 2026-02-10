Los 4 ejercicios de pilates para retomar tu rutina en el gimnasio: trabajan el brazo y el hombro

Estos movimientos te permiten agregar peso de a poco y recuperar el control y la estabilidad.

Volver al gimnasio después de las vacaciones puede ser complicado. Por lo general, el cuerpo pierde fuerza cuando no entrena y al retomar no podemos levantar el mismo peso. Si este es tu caso, te recomendamos unos ejercicios de pilates que podés incorporar a tu rutina para recuperar tu fuerza.

Estos ejercicios se adaptan a la dificultad de cada uno ya que se pueden hacer en casa o en un gimnasio. La mayoría se realiza sin materiales, pero para aumentar el esfuerzo se puede agregar mancuernas pequeñas, bandas elásticas o tobilleras, según lo que se prefiera.

La rutina inspirada en pilates El primer ejercicio es la plancha alta para trabajar los pectorales, deltoides y tríceps. Es un movimiento isométrico que consiste en colocar los brazos debajo de los hombros y levantar las piernas del suelo, apoyando la punta de los pies para crear un línea recta con el cuerpo. Además de trabajar la fuerza, la plancha alta mejora la estabilidad y la conexión mente-cuerpo.

Pilates El pilates es clave para recuperar la fuerza en tus músculos. Archivo. El segundo ejercicio es fondos de tríceps en silla o banco. Para ello tenés que apoyar las manos en una silla y descender la cadera flexionando los codos hacia atrás a 90 grados. Es importante mantener la espalda recta y concentrar el esfuerzo en los tríceps para tener mejores resultados.

Otro movimiento de pilates de suelo es flexión con rodillas apoyadas. Hacerlo consiste en colocar las manos debajo de los hombros y apoyar las rodillas. Luego flexioná los brazos intentando que el pecho toque el suelo. Mantené al posición baja unos segundos y volvé a la posición inicial.