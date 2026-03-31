Aleteo de piernas: el secreto del pilates para unos abdominales de acero

En pilates hay varias maneras de fortalecer los abdominales. Este ejercicio es sencillo y se puede realizar en casa.

Para los que buscan fortalecer el “core” sin necesidad de ir al gimnasio, el aleteo de piernas (flutter kicks) es un ejercicio que es un gran aliado. Es un pilar fundamental en pilates y CrossFit porque se centra en la estabilidad y el control desafiando la resistencia de la zona media.

Si bien parece un movimiento simple, la eficacia reside en la tensión constante. Al mantener las piernas en un balanceo rítmico, no solo se trabajan los abdominales inferiores sino que se activan los flexores de la cadera y cuádriceps, mejorando la postura y la estabilidad lumbar.

Abdominales de acero Si bien parece un movimiento simple, la eficacia reside en la tensión constante. Al mantener las piernas en un balanceo rítmico, no solo se trabajan los abdominales inferiores sino que se activan los flexores de la cadera y los cuádriceps mejorando la postura y la estabilidad lumbar.

El ejercicio que marcará tus abdominales Foto: Archivo. Pilates. Una forma fácil de tonificar los abdomnlaes. Foto: Archivo. Para un aleteo perfecto la persona debe estar boca arriba con la zona lumbar al suelo. En caso de arquear la espalda el ejercicio pierda efecto. Luego subir las piernas apenas quince centímetros del suelo. El movimiento tiene que ser corto y fluido como un aleteo constante. No hay que aguantar el aire, mantener un ritmo de inhalación y exhalación constante para estabilizar la presión interna.

En el caso de los principiantes o personas con dolencias en la espalda se aconseja subir las piernas a una mayor altura respecto del suelo. Otra opción es colocar las manos debajo de los glúteos o debajo del coxis.