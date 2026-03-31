Netflix no esperó al estreno de la quinta temporada de Machos Alfa y anunció la sexta

El 17 de abril comienza la quinta temporada y Netflix anunció que la serie tendrá una sexta temporada que comienza a rodarse en estos días.

El 17 de abril Netflix estrenará la quinta temporada de Machos Alfa, una producción española que viene siendo un verdadero éxito en la plataforma de streaming. Antes del estreno, anunció que habrá una sexta temporada de la ficción de los hermanos caballeros.

Netflix: confianza ciega machos alfa Netflix promete arrasar con la serie. Fuente: Netflix. La serie ha tenido tanto éxito que al parecer hay mucha confianza en que lo seguirá siendo. Luego de los arrasadores números de la cuarta temporada donde la serie quedó en el top 10 español, la productora volvió a encender los motores. El rodaje comenzará en estos días aplicando una estrategia de producción continua.

La crisis de la masculinidad seguirá siendo el plato fuerte de la serie. El fenómeno resulta atrayente para la audiencia por los episodios de 30 minutos, porque es una sátira punzante sobre temas actuales y tiene un reparto de lujo. El cuarteto protagonista se complementa con mujeres que la rompen en la serie.

La serie debutó a finales de 2022 y se transformó en un verdadero éxito. La renovación anticipada para la sexta temporada es la respuesta lógica a una narrativa que supo diseccionar las contradicciones del hombre moderno con humor inteligente.