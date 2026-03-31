Cómo recuperar el color verde intenso de tus plantas con estos trucos efectivos

Los que entienden de jardinería recomiendan algunos consejos para que las hojas de las plantas vuelvan a estar verdes.

Las plantas en el hogar además de mejorar la estética purifican el aire y reducen el estrés. Sin embargo, a veces pierden su color y ese verde vibrante se transforma en un tono pálido o amarillento.

La clave para poder ayudarlas, según los que saben de jardinería, está en identificar qué le falta a la planta: luz, nutrientes o un riego adecuado.

Lo que necesitan las plantas Algunas plantas tienen las hojas más claras por falta de luz. El primer paso es trasladar la maceta cerca de una ventana que tenga buena iluminación natural. De todas maneras hay que tener cuidado con el sol directo. Lo ideal es que tenga luz indirecta, pero constante.

plantas Las plantas necesitan algunos cuidados. Por otra parte, el color verde depende de la clorofila y para producirla la planta necesita de algunos minerales específicos. En el caso de que el sustrato esté agotado se puede recurrir al compost o humus de lombriz que aportan materia orgánica de liberación lenta, también a fertilizantes de plantas verdes o a las sales de Epsom que aportan magnesio para que las hojas recuperen el brillo.

Hay que saber que ni la sequedad extrema ni el encharcamiento son buenos aliados. El exceso de agua es la causa principal de las hojas amarillas porque las raíces se asfixian. La regla de oro es verificar la humedad del suelo antes de regar y asegurarse de que la maceta tenga un drenaje eficiente.