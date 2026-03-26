Truco casero: descubre para qué sirve mezclar cáscara de banana con bicarbonato en el hogar
La combinación de bicarbonato de sodio con cáscaras de banana madura tiene resultados efectivos para la plantas y para la limpieza.
En general, las personas desechan las cáscaras de banana. Sin embargo, es una poderosa aliada para el hogar, especialmente si se combina con bicarbonato de sodio. Así se obtiene un compuesto versátil, natural y económico. La mezcla es tendencia porque reemplaza a limpiadores químicos.
Bicarbonato de sodio y banana
La cáscara de banana es rica en potasio y otros nutrientes, mientras que el bicarbonato funciona como un regulador que mejora el entorno donde se aplica; aporta minerales que fortalecen la estructura de las plantas haciendo que sean más resistentes y vigorosas. Además, gracias a su acción abrasiva es ideal en el mundo de la limpieza porque puede remover la suciedad de superficies.
Paso a paso
Para que la mezcla funcione realmente se necesita usar las cáscaras de banana maduras. Se cortan en trozos pequeños para poder procesarlas. Se colocan en una licuadora con un trozo de bicarbonato de sodio y un chorrito de agua para facilitar la integración. Licuar hasta lograr una textura suave.
En cuanto a las plantas, se aplica una pequeña cantidad sobre la tierra evitando el contacto directo con el tallo. Se puede repetir el proceso de “abono natural” cada dos semanas para ver resultados notables y sorprendentes.
Respecto a la limpieza, se aplica una pequeña porción sobre la superficie a limpiar y se frota suavemente con un paño. Retirar con agua. Es ideal para superficies que no requieran químicos agresivos.
Al tratarse de una mezcla natural, se aconseja prepararla justo antes de usarla para aprovechar al máximo sus nutrientes y frescura.