El ingrediente de la cocina que limpia el vidrio del horno mejor que cualquier producto

Uno de los desafíos de la limpieza de la cocina es dejar el horno sin grasa. Este artefacto que muchas veces usamos día y noche, puede acumular restos de comida, de aceite y de líquidos que si no los quitamos a tiempo se vuelven un problema. Pero en casa tenemos algunos ingredientes que podemos usar para combatirlo fácilmente: uno de ellos es la papa.

El secreto de la papa se encuentra en sus propiedades: el almidón de la papa actúa como desengrasante natural y crea una capa protectora transparente, mientras el ácido oxálico disuelve los depósitos minerales y la grasa cocinada. Es un limpiador natural suave que no daña la superficie y no deja residuos químicos.

Cómo usar la papa paso a paso El procedimiento es simple. Hay que cortar una papa cruda por la mitad y frotar la parte cortada directamente sobre el vidrio del horno en movimientos circulares. A medida que se frota, la papa va liberando su jugo y el almidón empieza a actuar sobre la grasa. Si la suciedad es muy intensa se puede espolvorear un poco de bicarbonato de sodio sobre la superficie antes de frotar para potenciar el efecto abrasivo.

Después de frotar hay que dejar actuar el jugo de la papa entre 10 y 15 minutos y luego limpiar con un paño húmedo o una esponja. Para los casos más difíciles se puede repetir el proceso dos veces antes de enjuagar.

Por qué es mejor que los productos del super Los desengrasantes comerciales contienen químicos agresivos que con el uso repetido pueden dañar las juntas de goma de la puerta del horno y dejar residuos que se queman en el próximo uso. La papa en cambio es completamente inofensiva, no deja olor, no contamina y cuesta una fracción de cualquier producto de limpieza especializado.