El truco casero con limón y bicarbonato que deja el extractor impecable en 20 minutos

Con ingredientes baratos y fáciles de conseguir, este truco viral elimina la grasa acumulada del extractor, devuelve el brillo a los filtros y ayuda a prevenir riesgos en la cocina.

El extractor es uno de los elementos más difíciles de limpiar en la cocina porque acumula grasa y polvo con facilidad. Sin embargo, mantenerlo sucio no solo afecta la estética del ambiente, sino que también puede convertirse en un riesgo de incendio. La buena noticia es que existe un truco casero, económico y muy efectivo que elimina la suciedad casi sin esfuerzo.

El método viral consta de dos pasos. Primero, hay que colocar una olla con agua y un chorro generoso de jugo de limón o vinagre debajo del extractor. Luego, hervir el agua y dejar que el vapor actúe durante unos 15 minutos, agregando más agua si es necesario. Este proceso ayuda a ablandar la grasa adherida y prepara las rejillas para una limpieza profunda.

El segundo paso consiste en llenar una bandeja de horno con agua muy caliente, agregar una taza de bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón desengrasante. Después, sumergir los filtros y dejar actuar la mezcla durante 20 minutos. La reacción ayuda a desprender la grasa, que comienza a subir a la superficie casi sola. Finalmente, solo hay que enjuagar con agua tibia y secar bien para que recuperen su brillo original.

Este truco es ideal para el interior de la campana extractora Foto: Shutterstock El truco para limpiar el extractor. Shutterstock

Se recomienda aplicar este método al menos una vez al mes si se cocina con frecuencia, ya que así se evita que la grasa se acumule y sea más difícil de remover.