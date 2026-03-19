Cómo blanquear camisas y eliminar el tono amarillento

Estos tres métodos caseros pueden devolverle a las camisas amarillas el color blanco original sin gastar dinero de más.

Con el paso del tiempo, las camisas blancas pierden su color original y adquieren un amarillento que parece imposible de revertir. El problema es muy comun y por suerte, existen soluciones caseras que pueden devolverle el color a nuestras prendas preferidas.

Por qué las camisas se ponen amarillas Si bien se puede aprender a blanquearlas, es importante entender en primer lugar por que se ponen amarillas. La más común es la acumulación de sudor y desodorante en las axilas, donde los compuestos del antitranspirante reaccionan con las proteínas del sudor y generan una mancha amarilla difícil de eliminar con el lavado normal. También influyen el agua dura, el uso excesivo de lavandina que con el tiempo oxida las fibras y el almacenamiento prolongado sin lavar.

Cómo blanquear el cuello y los puños de las camisas blancas, ¡adiós percudido! Foto: iStock El bicarbonato, el limón y el vinagre son tres aliados para blanquear la ropa. Foto: Archivo Las 3 soluciones de limpieza de camisas blancas Bicarbonato de sodio y agua oxigenada Esta es la combinación más efectiva para eliminar el amarillento de las camisas. La proporción de esta mezcla son: dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de agua oxigenada de diez volúmenes hasta formar una pasta. Luego, hay que aplicar solo en las zonas amarillas y frotar suavemente. Se recomienda dejar actuar unos 30 minutos antes de enguajar y lavar.

Vinagre El vinagre blanco es un reconocido blanqueador natural. Para usarlo se debe agregar medio vaso directamente en el espacio del suavizante del lavarropas o remojar la prenda unos 30 minutos en una mezcla de agua fría y vinagre antes de lavarse. El vinagre no solo blanquea sino tambien elimina los restos de detergente que quedan en las fibras de la tela.