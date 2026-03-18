La planta trepadora ideal para rejas que da flores la mayor parte del año y crece sin esfuerzo

Esta planta no requiere de muchos cuidados y es reconocida por el aroma dulce de sus flores que inundan el jardín.

Las rejas y cercos pueden ser un desafío estético en cualquier jardín o terraza. Por suerte, existen plantas trepadoras que no solo mejoran su aspecto sino que también aportan color y aroma durante gran parte del año. La planta que recomiendan muchos jardineros para esta tarea crece de forma rápido y fácil.

Hablamos de la Lonicera japonica, conocida popularmente como madreselva. Esta planta aporta un aroma intenso al jardín y tiene una de las floraciones más largas entre las trepadoras. Además es ideal para quienes no tienen demasiado tiempo para el cuidado de las plantas, ya que prácticamente crece sola.

Cuidados de la madreselva Aunque no requiere mucha atención, es importante que la madreselva tenga semisombra y un soporte resistente donde sus tallos puedan enredarse. Al ser tan vigorosa puede volverse algo invasora con el tiempo, por lo que se recomienda podarla periódicamente para mantenerla bajo control.

Cuándo se poda esta planta La poda se realiza después de que florece. Lo ideal es retirar el follaje exterior para evitar zonas muertas en el interior de la planta y estimular el crecimiento de ramas nuevas y más flores.