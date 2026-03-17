Adiós a los pantalones anchos: la tendencia de moda que domina el otoño 2026

Los pantalones anchos pierden terreno y el pantalón bootcut se impone como la tendencia clave del otoño 2026.

Desde hace un tiempo se viene hablando del adiós a la moda de pantalones anchos para darle la bienvenida a una nueva tendencia que se recicla: los pantalones bootcut que vuelven con fuerza esta temporada.

Qué es el pantalón bootcut y por qué vuelve Este pantalón fue tendencia durante los años 2000 y todo parece indicar que regresa esta temporada otoño invierno con todo. Se trata de un diseño similar al flare o campana pero no es igual: el bootcut es ajustado en la cadera y los muslos y más ancho en la parte inferior.

Según Vogue, la diferencia clave está en que la silueta de la pierna es mucho más recta y con un vuelo sutil por debajo de la rodilla, lo que lo hace más versátil y fácil de combinar que el pantalón acampanado clásico.

jeans-shutterstock El pantalón bootcut regresa al otoño 2026 con una silueta ajustada en la cadera y un vuelo sutil por debajo de la rodilla. Foto: Shutterstock Por qué es el pantalón ideal para el otoño El diseño más recto del bootcut lo convierte en el pantalón perfecto para usar con botas, una combinación que domina la moda de otoño. A diferencia del pantalón ancho que puede resultar difícil de combinar, el bootcut estiliza la figura, alarga las piernas y funciona tanto en looks casuales como en outfits más formales.