Mezclar laurel con azúcar: para qué sirve y por qué deberías probarlo hoy

Una práctica de Feng Shui que atrae armonía, protección y abundancia para el hogar. Ideal para renovar energías cuando sientes incomodidad.

Un ritual para que las buenas energías circulen en el hogar.

El Feng Shui es una práctica milenaria que canaliza las energías positivas a través de pequeños rituales. Una de las prácticas que ha tomado relevancia es la de mezclar azúcar con laurel debido a que son dos ingredientes que se consiguen fácilmente y guardan una energía poderosa.

La combinación de ambos elementos es ampliamente popular en la filosofía china. Por un lado, el laurel es una planta con un gran simbolismo en las culturas antiguas por sus poderes protectores contra las malas energías y energías tranquilizantes en momentos de tensión.

En cambio, el azúcar guarda un significado relacionado a la prosperidad, abundancia y energías positivas. Desde tiempos antiguos, esta ingrediente arenoso y de color blanco fue el protagonista de rituales destinados a atraer la paz, el amor, la purificación y la abundancia económica.

Feng shui y laurel: el secreto para atraer prosperidad en simples pasos Foto: Freepik El laurel es el amuleto de la prosperidad. Freepik Para atraer todo lo bueno solo hay que seguir una serie de pasos sencillos y reunir todos los ingredientes.

Un cuenco o recipiente

Ocho hojas de laurel secas y sin ramas

Un puñado d de azúcar

Trozos de carbón vegetal

Fósforos azucar.jpg El azúcar es un canalizador de energías positivas. Archivo. ¿Cómo hacer este ritual correctamente, según el Feng Shui? Primero hay que colocar los trozos de carbón activado en un recipiente y añadir las 8 hojas de laurel seco junto al azúcar. Luego enciende el carbón usando los fósforos y cuando aumenten su temperatura, el laurel y el azúcar liberarán un aroma dulce que dejará la casa perfumada.