Truco: para qué sirve ponerle azúcar al detergente de la ropa y por qué lo recomiendan

En los últimos meses, un truco casero ha ganado mucha popularidad en las redes debido a su efectividad y bajo costo: añadir azúcar común al detergente de la ropa . La ciencia detrás de este truco demuestra que es un aliado infalible para la limpieza.

Esta combinación es especialmente eficaz para eliminar restos de grasa pesada, aceites de motor, pintura e hidrocarburos y manchas de roce difìciles en la ropa de trabajo.

Para activar el poder de este truco, no se trata de tirar el azúcar directamente en el tambor de la lavadora, sino de preparar un tratamiento localizado. Para eso hay que mezclar dos cucharadas de azúcar blanco con una cucharada de detergente líquido habitual. Remover en un recipiente pequeño hasta lograr una pasta homogénea.

Luego, colocar la preparación directamente sobre la mancha seca, frotar suavemente y dejar actuar unos minutos antes de meter la prenda al lavado habitual.

La magia de este truco radica en la textura y las propiedades químicas de los ingredientes. El azúcar actúa como un exfoliante mecánico suave que ayuda a desprender las partículas de grasa adheridas al tejido sin romper ni desgastar los hilos de la prenda. Además, al disolverse, retiene la humedad, permitiendo que los tensioactivos del detergente penetren más profundo en las fibras.

A diferencia de los productos químicos industriales, esta alternativa es totalmente biodegradable, económica y no daña las superficies ni los tejidos delicados.