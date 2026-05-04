Para qué sirve tirar agua caliente al inodoro y por qué lo recomiendan

Descubre por qué echar agua caliente al inodoro es una tendencia de limpieza que recomiendan para el mantenimiento de cañerías.

En el mundo de la Este es el líquido secreto para dejar tu inodoro blanco como la nieve Foto: Shutterstock del hogar existen soluciones sencillas que no son costosas. Una práctica que gana terreno es el uso del agua caliente en el inodoro, una técnica preventiva para evitar problemas en las cañerías.

Este es el líquido secreto para dejar tu inodoro blanco como la nieve Foto: Shutterstock El mantenimiento del inodoro es importante. Foto: Shutterstock

Agua caliente para el inodoro El uso cotidiano del baño provoca la acumulación de sarro, desechos orgánicos y bacterias en conductos que no están a la vista. El agua a alta temperatura interviene de tres maneras fundamentales: por un lado, el calor ayuda a ablandar la suciedad y las grasas adheridas a las paredes internas de los caños, facilitando su eliminación. Además, el aumento de la temperatura es capaz de neutralizar un alto porcentaje de gérmenes y bacterias.

Por otra parte, al disolver la materia orgánica estancada, se reducen significativamente los malos olores que emanan del desagüe. Para que el método de limpieza sea efectivo es importante tener en cuenta algunas pautas.

Hay que saber que el agua debe estar muy caliente, pero no hervida para no producir fisuras en la porcelana o dañar las juntas. Se recomienda arrojar entre uno y dos litros de forma lenta y gradual. Una vez que el calor actuó unos instantes, hay que accionar la cadena para terminar de arrastrar los sedimentos ablandados.