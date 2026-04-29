Sin lavandina: el truco definitivo para quitar el color amarillento del inodoro

Generalmente el inodoro empieza a adquirir un tono amarillento y no siempre es falta de higiene. Se trata de la acumulación de sarro y minerales presentes en el agua dura. Existe una combinación infalible y ecológica que aprovecha una reacción química natural: el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco.

Este "dúo dinámico" de la limpieza no solo desinfecta , sino que su efervescencia desprende las incrustaciones de calcio más rebeldes sin dañar la cerámica.

En primer lugar, se aconseja espolvorear generosamente bicarbonato de sodio sobre las paredes internas y el fondo del inodoro , haciendo énfasis en las zonas con manchas visibles.

Luego colocar una taza de vinagre blanco. Se notará una reacción espumosa inmediata y en ese momento la mezcla empieza a "comerse" el sarro. Dejar que la mezcla trabaje por lo menos media hora. Si el sarro está muy pegado, se deja actuar toda la noche. Frotar con una escobilla de baño con firmeza. Finalmente, tirar la cadena para enjuagar.

Otras alternativas naturales

También se puede probar la limpieza con limón. Se usa una rodaja y se pasa directamente sobre las manchas. Su acidez es un desincrustante natural por excelencia. Además, añadir agua caliente después del vinagre potencia la remoción de grasa y bacterias.

Para no tener que luchar contra las manchas una vez que están instaladas, hay que realizar una limpieza rápida al menos tres veces a la semana y una vez a la semana volcar media taza de vinagre antes de ir a dormir.