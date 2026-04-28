Por qué recomiendan usar agua oxigenada en los pisos

El agua oxigenada , peróxido de hidrógeno, se ha transformado en una gran aliada de la limpieza profunda, económica y por sobre todo, menos tóxica para el ambiente. Es ideal para blanquear y para limpiar pisos por su poder oxidante.

El uso del agua oxigenada , además de garantizar la higiene, ofrece beneficios para la estética del hogar. Es imbatible para devolverle la vida a las juntas de los cerámicos que se han oscurecido con el tiempo. Además, neutraliza fragancias desagradables en zonas críticas como la cocina o cerca de las áreas de mascotas, sin dejar ese fuerte aroma a cloro.

Por otra parte, en superficies de porcelanato o cerámica, ayuda a retirar esa capa opaca que se forma por el uso de detergentes grasosos.

Para aprovechar sus propiedades sin dañar los materiales, lo ideal es seguir es despejar el área barriendo o aspirando para que el producto actúe sobre la mancha. Combinar agua oxigenada de 10 volúmenes con agua tibia en partes iguales.

Luego pasar el trapo o mopa de forma uniforme. Si hay manchas puntuales de grasa o moho, se puede dejar actuar la solución unos 10 minutos. En la mayoría de los cerámicos no hace falta enjuagar,

Si bien se trata de un método muy noble, hay algunas reglas para evitar accidentes como evitar aplicarla sobre la madera y tampoco se puede combinar con lavandina o vinagre.