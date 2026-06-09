Cómo usar bicarbonato y agua oxigenada para dejar tu casa impecable

En el mundo de la limpieza actualmente no hace falta recurrir a químicos costosos. Hay dos ingredientes que seguro todos tienen en su botiquín y pueden convertirse en los mejores aliados: el bicarbonato de sodio y el agua oxigenada .

Por un lado, el bicarbonato de sodio es mundialmente famoso por su capacidad para neutralizar la acidez y eliminar los malos olores, mientras que el agua oxigenada aporta un potente efecto desinfectante y blanqueador. Cuando estos dos elementos se mezclan, se crea una fórmula casera infalible para combatir la suciedad rebelde y renovar el aspecto de tus prendas.

Para eso se mezclará partes iguales de ambos ingredientes (por ejemplo, dos cucharadas de bicarbonato por dos de agua oxigenada ) en un recipiente hasta lograr una textura consistente.

Con la ayuda de un cepillo de dientes viejo o uno de cerdas duras, aplicar la pasta sobre las juntas de los cerámicos (tanto en pisos como en paredes). Dejar actuar unos minutos para que remueva el moho y la grasa, refregar un poco y enjuagar.

También es ideal para devolverle el brillo al metal y quitar manchas oscuras de los utensilios de cocina. Para las remeras o sábanas blancas que se pusieron amarillentas se pueden disolver dos cucharadas de la mezcla en un balde de agua tibia y dejar la ropa en remojo antes del lavado habitual.