¿Por qué la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato es furor para limpiar?

El agua oxigenada y el bicarbonato de sodio conforman un duó dinámico en el mundo de la limpieza con muchos beneficios.

En el mundo la limpieza, el bicarbonato de sodio y el agua oxigenada están ganando terreno frente al uso de químicos costosos. En la búsqueda de soluciones eficientes esta combinación se está consolidando como una alternativa definitiva.

Agua oxigenada y bicarbonato de sodio para limpiar La mezcla es poderosa porque en el caso del bicarbonato de sodio, su textura actúa como un suave exfoliante que desprende la grasa y la suciedad más rebelde. Mientras que el agua oxigenada al entrar en contacto con la suciedad libera oxígeno activo eliminando bacterias y devolviendo el blanco original a los materiales.

Limpieza Cómo limpiar las juntas de los azulejos Foto: Shutterstock Bicarbonato de sodio y agua oxigenada, el dúo de limpieza. Foto: Shutterstock

Para preparar la solución se necesita mezclar una cucharada de bicarbonato en un vaso de agua oxigenada. La fórmula es infalible para eliminar el moho de las juntas de los azulejos en el baño y en la cocina.

En cuanto a la ropa, añadiendo esta mezcla al lavado ayuda a recuperar el tono de las prendas amarillentas. También se puede usar para desinfectar juguetes de niños o artículos de uso cotidiano. Otra opción es la limpieza del interior de la heladera o para refrescar los tachos de basura.