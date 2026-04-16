Ni productos caros ni químicos: el método con bicarbonato de sodio que hace brillar los cubiertos

El bicarbonato de sodio es un gran aliado de la limpieza . Cada vez más personas lo utilizan como una alternativa económica y amigable con el medio ambiente para limpiar distintos elementos del hogar, como los cubiertos .

Tener cubiertos limpios y brillantes es el mejor complemento para una mesa. Sin embargo, con el paso del tiempo, pueden opacarse debido a factores como la humedad, el uso de detergentes abrasivos, las altas temperaturas o el contacto con ciertos alimentos.

Aun así, existe un truco simple que permite devolverles el brillo en pocos pasos.

Para lograrlo, se puede preparar una pasta mezclando tres cucharadas de bicarbonato con un poco de agua. Luego, hay que cubrir los cubiertos con esta mezcla y frotar suavemente con un paño. Por último, enjuagar y dejar secar.

El bicarbonato de sodio funciona como un limpiador.

Qué tener en cuenta

Este método también puede aplicarse en cubiertos con mango de madera, aunque se recomienda hacerlo con precaución, ya que el bicarbonato tiene un leve efecto abrasivo.

Otro punto importante es no mezclar bicarbonato con vinagre. Aunque es una combinación popular, ambos se neutralizan entre sí, lo que reduce su efectividad como limpiadores.

Además de la limpieza, hay detalles clave que no se deben pasar por alto en el mantenimiento. El secado inmediato con un paño de microfibra o suave es fundamental, ya que el agua puede dejar manchas o marcas que opacan el metal recién pulido.

Así puedes limpiar los azulejos con bicarbonato de sodio Foto: Freepick Muchos lo utilizan para limpiar paredes, cocinas, cortinas, ventanas y más. Archivo

Si los cubiertos tienen mangos de plástico, están pintados o cuentan con acabados especiales, conviene evitar aplicar bicarbonato directamente sobre esas superficies.

Por último, es importante tener en cuenta que el bicarbonato no actúa como desinfectante. Para una limpieza completa, siempre es recomendable utilizar también jabón convencional.