Adiós al olor en las zapatillas: el sencillo truco casero que se volvió viral

El mal olor en las zapatillas es un problema frecuente, sobre todo después de largas jornadas de uso, actividad física o días de mucho calor. Aunque existen productos específicos para combatirlo, muchas personas recurren a métodos caseros simples y económicos para mantener el calzado más fresco.

Uno de los trucos más utilizados consiste en colocar bicarbonato de sodio dentro de las zapatillas antes de ir a dormir. Este ingrediente es conocido por su capacidad para absorber humedad y neutralizar olores, por lo que suele emplearse en tareas de limpieza doméstica.

El procedimiento es sencillo. Solo hay que poner una pequeña cantidad de bicarbonato en el interior de cada zapatilla y dejarlo actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente, se recomienda retirar el exceso antes de volver a usarlas.

El mal olor aparece principalmente por la acumulación de humedad y bacterias dentro del calzado. Cuando los pies transpiran y las zapatillas no logran secarse correctamente, se genera un ambiente propicio para estos microorganismos, responsables de los olores desagradables.

Además del bicarbonato, especialistas en limpieza recomiendan ventilar las zapatillas después de cada uso y evitar guardarlas húmedas. También aconsejan alternar pares de calzado para permitir que se sequen completamente entre un uso y otro.

Otro consejo útil es utilizar medias limpias y preferentemente de materiales que favorezcan la ventilación. Mantener una buena higiene de los pies también ayuda a disminuir la aparición de olores y prolonga la vida útil del calzado.