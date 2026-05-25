Apertura comercial y atraso cambiario: fabricante de zapatillas Dass cierra su planta en Misiones y se muda a Paraguay

La apertura indiscriminada de la importación hace que la fábrica de zapatillas Dass, de capitales brasileños, ubicada en la ciudad misionera de Eldorado vaya camino a su cierre definitivo en no más de 60 días. Los empresarios ya invirtieron 40 millones de dólares en Paraguay, donde trasladarán la planta fabril.

El cierre en la ciudad de Eldorado lo confirmó el delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), en esta ciudad del norte de Misiones , Hugo Penayo. “Los empresarios plantearon el retiro voluntario de 50 trabajadores para que la producción de zapatillas no concluya a fin de mayo y se pueda estirar hasta fin de julio”, dijo el delegado gremial.

Penayo reclamó la intervención de la ministra de Trabajo de la provincia de Misiones , Silvana Andrea Giménez, y la interiorización de los diputados provinciales residentes en Eldorado, autoridades municipales, concejales y el propio gremio a nivel nacional. “Estamos solos”; reclamó Penayo.

La planta cuenta hasta el momento con 200 trabajadores, de los cuales 43 se acogerán al retiro voluntario a partir del del primer día de junio, por lo cual, en principio quedarán trabajando 157.

Los empresarios esperan que se sumen otros 7 operarios al retiro voluntario. “El retiro voluntario es en cuotas con una indemnización del 100%”; dijo.

Fuerte caída de producción

La empresa tiene una caída de la producción del 80%. “No hay pedidos de las empresas como Adidas, Nike, Fila, Umbro y Asics para el segundo semestre del año; por eso hacia fin de julio termina nuestra producción y nos quedamos sin trabajo”, dijeron operarios..

Atrás quedaron las inversiones anunciadas el 18 de mayo del 2021 cuando el entonces presidente Alberto Fernndez junto al ex gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ex intendente de Eldorado, Fabio Martínez, recorrieron la planta.

Maquinarias a Paraguay

Pasaron cinco años de las anunciadas inversiones. Tanto las maquinarias que se encontraban instaladas, primero en la planta ubicada en Coronel Surez -cerrada en enero 2025, despidiendo a 360 trabajadores- y la puesta en funcionamiento de las instaladas en mayo del 2021, fueron trasladadas a la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, cercanas a la capital Asunción.

Dass Eldorado 1

Según fuentes consultadas los empresarios dueños de la fábrica Dass aseguraron que el traslado de la planta a Paraguay responde a la estrategia de la compañía de aprovechar las ventajas del régimen de maquila y los menores costos operativos en territorio paraguayo.

Un poco de historia

En la ciudad de Eldorado, Misiones, la empresa brasileña Dass Argentina comenzó a funcionar en septiembre de 2007 en la explanta industrial maderera Comalpa Madera, con tan solo ocho operarios.

El predio pertenecía a la provincia de Misiones. Ante el pedido del ex intendente Norberto Aguirre y de los empresarios, el entonces gobernador Carlos Rovira otorgó en comodato el predio, para la instalación de la planta. El único requisito fue que los empresarios contraten jóvenes eldoradenses, otorgándoles la posibilidad de primer empleo.

En diciembre de 2009 el entonces gobernador Maurice Closs firmó el traspaso de otro sector de la planta, totalizando así 13.600 metros cuadrados. Dos años más tarde la planta se expandiría hasta llegar a los 3.400 metros cuadrados restantes, totalizando 17.000 metros cuadrados cubiertos.

La planta llegó a producir el ensamblado de 22.000 pares de zapatillas diarias y contar con unos 1.700 trabajadores.

En 2016 comenzó la crisis en el sector de la industria del calzado, que obligó a los empresarios despedir unas 800 personas y ocupar solamente el 40% de la planta, según informó el entonces gerente de Relaciones Humanas Flavio Olea.

La crisis fue agravándose hasta 2021, tras la pandemia del Covid, cuando la planta realizó nuevas inversiones. Desde 2023 se agudizó la crisis, debido a la apertura indiscriminada de la importación.

Planta "hermana"

En Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires la empresa brasileña Dass tenía la planta “hermana”, que fue cerrada en enero del 2021.

La planta se fundó en 1976. En la década del ´90 “llegó a tener 160.000 metros cuadrados con la última tecnología mundial y un total de 8.200 empleados.

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Cierres en La Rioja

La crisis en la industria del calzado se extendió a la provincia de La Rioja. En marzo de 2017 la empresa Unisol, “hermana” de la fábrica Dass que fabricaba zapatillas e indumentaria deportiva para la empresa alemana Puma, tuvo que cerrar su planta en la ciudad de Sanagasta, en tanto que también hizo lo propio con la planta fabril situada en la ciudad de Chilecito.

En Sanagasta dejó sin trabajo a 40 familias y la misma cantidad en Chilecito.

Inversión en Paraguay

Como ya se dijo Dass hizo una nueva inversión en cercanías de la ciudad de Asunción, en Paraguay. Según los medios paraguayos, los empresarios anunciaron una inversión de 40 millones de dólares, que dará trabajo unas 600 personas, priorizando jóvenes que buscan el primer empleo.

En unos días la planta comenzará a fabricar indumentaria deportiva y zapatillas para las empresas Adidas, Nike, Umbro y Acsics.

El incentivo para mudarse al vecino país es que Dass aprovechará el sistema maquila y el régimen impositivo vigente en Paraguay.

Cabe acotar que una maquila (o manufactura por contrato) es un acuerdo comercial donde una empresa le encarga a otra la fabricación total o parcial de sus productos. La empresa contratante aporta el diseño o la marca, y la fábrica maquiladora se encarga de la producción, el ensamblaje y, a menudo, el empaque.