Para qué sirve poner bicarbonato de sodio dentro de la heladera

El bicarbonato de sodio en la heladera no solo ayuda con los olores. En esta nota te contamos para qué sirve.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más usados para la limpieza del hogar. Muchas personas lo colocan dentro de la heladera para combatir malos olores, pero sus funciones van mucho más allá y pueden ayudar a mantener este electrodoméstico en mejores condiciones.

Una de sus principales características es su capacidad para absorber olores fuertes. Esto sucede porque ayuda a neutralizar partículas ácidas y básicas presentes en el aire. Por eso suele utilizarse cuando hay alimentos con aromas intensos, como quesos, cebolla o pescado.

Para aprovechar este efecto, muchas personas dejan un recipiente pequeño con bicarbonato dentro de la heladera. Los especialistas recomiendan cambiarlo cada cierto tiempo para mantener su efectividad y evitar que pierda capacidad de absorción.

Fridgescaping: cómo transformar tu heladera en una obra de arte funcional Foto: Shutterstock. Para qué sirve el bicarbonato de sodio en la heladera. Shutterstock

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para la limpieza del hogar Además de reducir olores, el bicarbonato también puede utilizarse para limpiar superficies internas. Mezclado con agua, ayuda a remover manchas y restos de comida sin necesidad de productos químicos agresivos. También tiene la ventaja de no dejar perfumes fuertes dentro del electrodoméstico.