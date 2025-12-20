Cómo lograr que el cajón de los cubiertos quede limpio con un detalle mínimo

Mantener limpio el cajón de los cubiertos es clave para la higiene de la cocina con un truco simple.

El cajón de los cubiertos suele acumular suciedad que pasa desapercibida en la rutina de la cocina. Foto: Shutterstock

El cajón de los cubiertos es uno de esos espacios invisibles de la cocina. Lo abrimos y cerramos varias veces al día, pero rara vez pensamos en lo que ocurre debajo del organizador. Allí, entre migas, polvo y restos de humedad, se acumula una suciedad que no se ve a simple vista y que convive con los utensilios que usamos para comer.

La limpieza superficial, pasar un trapo por encima de los cubiertos o enjuagar el organizador, muchas veces no alcanza. El paso clave, que casi nadie realiza, es retirar todo el contenido y limpiar la base del cajón. Hacer esto puede revelar suciedades que no estamos acostumbrados a mirar.

Qué se puede utilizar para mejorar la limpieza del cajón Si bien es recomendable retirar regularmente los cubiertos y limpiar y desinfectar el organizador, hay un truco que cada vez se hace más viral: colocar papel aluminio en la base. Este simple truco funciona como barrera protectora frente a la humedad y la suciedad y facilita la limpieza.

shutterstock_1914372073 El papel aluminio funciona como barrera práctica y económica para proteger el cajón de los cubiertos. Foto: Shutterstock De esta manera, solo basta con cambiar la lámina cada cierto tiempo y así prolongar la limpieza. Además, evita que los restos de comida se adhieran a la superficie y ayuda a mantener el orden con menos esfuerzo.