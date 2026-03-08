Tu cuerpo puede salir del estrés: los ejercicios que debes hacer

Tres ejercicios que bajan el cortisol mejor que el descanso. Tu sistema nervioso está en alerta máxima cuando aparece el estrés y esto lo apaga.

El estrés no es solo mental. Es físico y tiene solución concreta. Cuando el cerebro detecta una amenaza, activa el sistema nervioso simpático: sube la frecuencia cardiaca, tensa los músculos y acelera la respiración. Ese mecanismo fue útil para sobrevivir hace miles de años. El problema es que hoy el cuerpo lo activa por un correo, una reunión o una deuda. Y así no se aguanta.

Qué ejercicios hacer para bajarle dos al estrés Caminar es el ejercicio más subestimado contra el estrés. 20 o 30 minutos al día reducen el cortisol, la hormona del estrés, de forma medible. Los hombros bajan, la mandíbula se suelta, la respiración se hace más lenta sin que lo notes. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que caminar en espacios naturales reduce la actividad de la amígdala, la zona del cerebro que procesa el miedo.

caminar-al-aire-libre-durante-30-minutos-todos-QK6D7VSZIVC5ZOJVRJ725BCXOI Shutterstock El entrenamiento de fuerza va un paso más allá. Sentadillas, flexiones o levantar peso liberan endorfinas, sustancias que el cuerpo produce para reducir el dolor y mejorar el estado de ánimo. Dos o tres sesiones por semana son suficientes para notar el cambio. No hace falta un gimnasio ni una hora entera. Veinte minutos bastan.