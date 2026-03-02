Los alimentos que ayudan a bajar inflamación y estrés

La Organización Mundial de la Salud advierte que el estrés crónico afecta a millones de personas. Elige alimentos que desinflaman.

La inflamación no es un mito. El estrés sostenido eleva el cortisol y ese proceso impacta en el cuerpo: hinchazón, fatiga y cambios en el apetito. Frente a ese escenario, la alimentación juega un rol central. Elegir ciertos alimentos a diario ayuda a reducir esa carga y a recuperar equilibrio.

Qué comer para bajar la inflamación El día puede arrancar con palta y semillas de sésamo. La palta te brinda grasas saludables y vitamina E. Las semillas te dan fibra y minerales. Esa combinación genera saciedad y ayuda a regular picos de azúcar en sangre, un factor ligado al estrés.

inflamación Un licuado con piña, apio y media remolacha también suma puntos. La piña contiene bromelina, asociada a la reducción de inflamación. El apio aporta agua y potasio. La remolacha ofrece antioxidantes naturales que protegen las células.

En el almuerzo, las lentejas son aliadas. Tienen hierro, proteína vegetal y fibra. Las sardinas aportan omega 3, grasas vinculadas a menor inflamación sistémica según estudios nutricionales. El pollo molido es otra opción magra y rendidora.

Dale una oportunidad a las lentejas. Foto: Archivo Para sumar energía estable, entran en juego la calabaza y la batata. Son fuente de carbohidratos complejos y betacarotenos. Los frijoles completan el plato con proteína y efecto saciante. Comer variado ayuda a evitar antojos por ansiedad.