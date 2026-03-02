El rincón del sur argentino que enamora a jubilados por su hospitalidad

Este rincón del sur se consolida como algo más que un destino vacacional. Es un lugar para quedarse. Y los jubilados quedan enamorados.

Basta una caminata para entenderlo. San Martín de los Andes volvió a quedar en el radar global tras ingresar al top diez de destinos más hospitalarios del planeta en los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com. La elección se apoya en más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo y cada vez más es elegido por los jubilados por su hospitalidad.

Un rincón especial para jubilados El dato no es menor. Los premios de Booking se basan en reseñas reales y miden la experiencia completa. Desde el trato en hoteles y cabañas hasta la atención en restaurantes y excursiones. La ciudad patagónica comparte ranking con Harrogate, en Reino Unido, y Montepulciano, en Italia. Palabras mayores.

pueblo Ubicada a orillas del lago Lácar y abrazada por el Parque Nacional Lanín, ofrece paisajes de postal todo el año. Montañas nevadas en invierno. Bosques rojos y dorados en otoño. Veranos frescos junto al agua. Un escenario que invita a bajar el ritmo.

En paralelo, crece un fenómeno que llama la atención. Cada vez más jubilados argentinos y extranjeros eligen instalarse allí. Buscan tranquilidad, seguridad y servicios de salud accesibles. Según datos del sector inmobiliario local, la demanda de alquileres permanentes subió en los últimos años, con fuerte presencia de mayores de 60.