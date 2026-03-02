Marzo, el mes perfecto para que los jubilados disfruten de las mejores termas del país

Marzo tiene algo especial. El verano ya quedó atrás, el calor extremo da un respiro y los destinos turísticos recuperan su tranquilidad. Para muchos jubilados , este es el mejor momento del año para hacer una escapada sin multitudes y priorizar el bienestar.

En ese contexto, el turismo termal se convierte en una de las propuestas más atractivas para combinar descanso, salud y naturaleza.

Las aguas termales no son solo un placer. También cumplen una función terapéutica. Gracias a su composición mineral, pueden aliviar molestias articulares, mejorar la circulación y reducir tensiones acumuladas. Sumergirse en una pileta caliente rodeada de montañas o vegetación genera un efecto inmediato: el cuerpo se relaja y la mente se aquieta. Argentina cuenta con una red amplia de complejos pensados para ofrecer ese tipo de experiencia.

En Mendoza, las Termas de Cacheuta son una invitación a frenar el ritmo. Ubicadas a pocos kilómetros de la capital provincial, se integran al paisaje cordillerano con piscinas naturales que miran al río Mendoza.

El lugar combina diferentes niveles de temperatura, espacios de spa y tratamientos como masajes y aplicaciones de barro. Las propiedades de sus aguas son valoradas por quienes buscan aliviar dolores musculares o mejorar la movilidad. Además, el entorno permite caminar sin exigencias y respirar aire puro, algo que suma puntos cuando la idea es desconectarse por completo.

El Parque de Agua Termas Cacheuta es uno de los mayores atractivos turísticos en el departamento de Luján de Cuyo. Foto: TermasCacheuta

Río Hondo, tradición que perdura por los jubilados

En el norte argentino, las Termas de Rio Hondo mantienen su lugar como uno de los destinos termales más reconocidos del país. La ciudad se asienta sobre una importante reserva de agua caliente que abastece hoteles, piletas y centros de tratamiento.

Sus aguas, con características alcalinas y sulfurosas, suelen recomendarse para afecciones reumáticas y contracturas. La infraestructura hotelera está orientada al turismo de bienestar, con servicios adaptados a estadías prolongadas. Es un destino que combina tradición, comodidad y atención especializada.

Entre Ríos, el corazón termal del Litoral

La provincia de Entre Ríos es sinónimo de termas. A lo largo del río Uruguay se distribuyen numerosos complejos que reciben visitantes durante todo el año. Entre los más elegidos por jubilados se encuentran las Termas de Federacion, las Termas de Colon y las Termas de Villa Elisa.

Cada uno ofrece piscinas cubiertas y al aire libre, servicios de spa y amplios espacios verdes para disfrutar sin apuro. Las temperaturas del agua, que pueden superar los 40 grados, favorecen la relajación profunda. Además, la cercanía con grandes ciudades facilita viajes cortos y cómodos, algo clave para quienes prefieren trayectos simples.

En Neuquén, las Termas de Copahue ofrecen una experiencia diferente. Sus aguas provienen de actividad volcánica y poseen una alta concentración de minerales. Son utilizadas en tratamientos para afecciones de la piel y problemas respiratorios.

Marzo es un mes especialmente recomendable para visitarlas. El clima es más templado y el paisaje patagónico luce con toda su fuerza. Montañas, aire fresco y silencio crean un entorno ideal para renovar energías.

Argentina ofrece múltiples alternativas para quienes buscan combinar salud y descanso. Con menos turistas y temperaturas agradables, marzo se transforma en la oportunidad perfecta para que los jubilados viajen con calma, se relajen en aguas cálidas y vuelvan a casa con el cuerpo y el ánimo renovados.