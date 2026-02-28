Jubilados ANSES: el listado completo de supermercados con descuentos y reintegros en marzo

En marzo de 2026, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Anses pueden acceder a descuentos especiales en supermercados de todo el país. Las rebajas varían según la cadena y el banco, y en algunos casos no tienen tope de reintegro.

Según información oficial del Ministerio de Capital Humano, las promociones para adultos mayores alcanzan a más de 7000 establecimientos comerciales en todo el país.

Modalidad de acceso: pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

Aplicación del beneficio: el descuento se realiza de manera automática al momento de la compra en los locales adheridos.

Descuento: 10% en todos los rubros (incluye carnes) + 20% en perfumería y limpieza.

Tope: sin límite de reintegro.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA:

Descuento: 10% en todos los rubros.

Tope: sin límite.

Josimar:

Descuento: 15% en todos los rubros.

Tope: sin límite.

Carrefour:

Descuento: 10% en todos los rubros.

Tope: $35.000.

Día:

Descuento: 10% en todos los rubros.

Tope: $2000 por transacción (reintegro).

Changomas:

Descuento: 10% en todos los rubros.

Tope: $1000 por transacción y $15.000 mensual.

Toledo:

Descuento: 20% en todos los rubros.

Tope: sin límite.

Otros comercios adheridos:

Descuento: 10% en todos los rubros.

Tope: $1000 por transacción.

Quiénes pueden acceder a los descuentos

Los beneficios están dirigidos a todos los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Anses, sin importar el monto que cobren ni la categoría previsional en la que se encuentren.

Requisito para acceder: abonar la compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se acredita la jubilación o pensión.

Modalidad de aplicación: el descuento se efectiviza de manera automática en línea de caja al momento de pagar en los comercios adheridos, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Beneficios bancarios adicionales para jubilados y pensionados

Banco Nación:

Beneficio: 5% de reintegro adicional.

Condición: cobrar la jubilación o pensión en el Banco Nación y pagar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO.

Tope: $5000 semanal y $20.000 mensual.

Cadenas incluidas: Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia:

Beneficio: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés.

Tope: $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Condición: cobrar los haberes en la entidad y pagar con tarjeta de débito o crédito.

Banco Supervielle:

Beneficio: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Tope: $25.000 pagando con débito y $15.000 pagando con QR.

Beneficios adicionales: 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

Condición: cobrar la jubilación o pensión en el banco.

