Jubilados ANSES: el listado completo de supermercados con descuentos y reintegros en marzo
Las promociones para jubilados alcanzan a más de 7000 comercios. Qué cadenas ofrecen 10%, 15% y hasta 20% de descuento, cuáles tienen tope y cómo acceder.
En marzo de 2026, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Anses pueden acceder a descuentos especiales en supermercados de todo el país. Las rebajas varían según la cadena y el banco, y en algunos casos no tienen tope de reintegro.
Primer beneficio: descuentos en más de 7000 comercios
Según información oficial del Ministerio de Capital Humano, las promociones para adultos mayores alcanzan a más de 7000 establecimientos comerciales en todo el país.
Modalidad de acceso: pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.
Aplicación del beneficio: el descuento se realiza de manera automática al momento de la compra en los locales adheridos.
Descuentos en supermercados vigentes en marzo 2026
Disco, Jumbo y Vea:
- Descuento: 10% en todos los rubros (incluye carnes) + 20% en perfumería y limpieza.
- Tope: sin límite de reintegro.
Coto, La Anónima y Super CAS/FASA:
- Descuento: 10% en todos los rubros.
- Tope: sin límite.
Josimar:
- Descuento: 15% en todos los rubros.
- Tope: sin límite.
Carrefour:
- Descuento: 10% en todos los rubros.
- Tope: $35.000.
Día:
- Descuento: 10% en todos los rubros.
- Tope: $2000 por transacción (reintegro).
Changomas:
- Descuento: 10% en todos los rubros.
- Tope: $1000 por transacción y $15.000 mensual.
Toledo:
- Descuento: 20% en todos los rubros.
- Tope: sin límite.
Otros comercios adheridos:
- Descuento: 10% en todos los rubros.
- Tope: $1000 por transacción.
Quiénes pueden acceder a los descuentos
Los beneficios están dirigidos a todos los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Anses, sin importar el monto que cobren ni la categoría previsional en la que se encuentren.
Requisito para acceder: abonar la compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se acredita la jubilación o pensión.
Modalidad de aplicación: el descuento se efectiviza de manera automática en línea de caja al momento de pagar en los comercios adheridos, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Beneficios bancarios adicionales para jubilados y pensionados
Banco Nación:
- Beneficio: 5% de reintegro adicional.
- Condición: cobrar la jubilación o pensión en el Banco Nación y pagar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO.
- Tope: $5000 semanal y $20.000 mensual.
- Cadenas incluidas: Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Banco Galicia:
- Beneficio: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés.
- Tope: $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
- Condición: cobrar los haberes en la entidad y pagar con tarjeta de débito o crédito.
Banco Supervielle:
- Beneficio: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.
- Tope: $25.000 pagando con débito y $15.000 pagando con QR.
- Beneficios adicionales: 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles.
- Condición: cobrar la jubilación o pensión en el banco.
Banco Provincia:
- Beneficio: 5% de descuento adicional con Cuenta DNI (QR o Clave DNI).
- Cadenas incluidas: Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.
- Tope: $5.000 por semana y por persona.
- Aclaración: el descuento es acumulable con otras promociones vigentes.