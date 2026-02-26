Bono de Anses para jubilados: cuánto se cobra en marzo y quiénes lo reciben
Anses dará un nuevo bono para jubilados y pensionados que se pagará en marzo. Conocé el monto, quiénes acceden y cómo se liquida.
El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario que se abonará en marzo de 2026 a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a prestaciones contributivas y no contributivas que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El refuerzo será no remunerativo y no tendrá descuentos.
De cuánto es el bono extraordinario
Mediante el Decreto 109/2026, se definió que el monto máximo del bono para jubilados es de $70.000. Además, se estableció que el adicional tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y tampoco se computará para otros conceptos.
El pago se realizará por titular y será requisito que el haber se encuentre vigente en el mismo mes en que se liquide el bono.
Quiénes cobran el bono en marzo
El refuerzo alcanzará a:
- Jubilaciones y pensiones contributivas otorgadas bajo la Ley 24.241 y otros regímenes nacionales generales, especiales o transferidos.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley 27.260.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
- Otras pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de la Anses.
- En todos los casos, la prestación deberá estar activa al momento de la liquidación.
Cómo se calcula el monto del bono
Quienes perciban un haber igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo. En cambio, quienes superen ese ingreso accederán a un monto proporcional, que se ajustará hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más los $70.000 establecidos como máximo.
De esta manera, el adicional disminuye de forma progresiva a medida que el haber se ubica por encima del piso previsional.
Qué pasa con las pensiones compartidas
El decreto aclara que, en los casos de pensiones con copartícipes, el bono se considerará correspondiente a un único titular. Por lo tanto, el monto no se multiplicará en función de la cantidad de personas que participen del cobro de una misma pensión derivada.