Confirman aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto se cobra ahora
El aumento para las empleadas domésticas será en dos tramos y se suma un extra según horas trabajadas. Cómo quedan los salarios desde febrero y marzo 2026.
Las empleadas domésticas cobrarán un aumento en el primer trimestre de 2026 con una mejora acumulada del 3% y un bono extra que puede llegar a $20.000 por mes. La actualización salarial impactará en febrero y marzo y modificará los valores por hora y los sueldos mensuales de todas las categorías.
El esquema definido contempla dos tramos consecutivos del 1,5% cada uno. El primero se aplicará sobre los salarios de febrero y el segundo en marzo. A eso se suma un pago extraordinario, que no se incorpora al básico, y que varía según la carga horaria semanal.
Bono para empleadas domésticas: cuánto se cobra
El adicional extraordinario se pagará en febrero y marzo con esta escala:
- Hasta 12 horas semanales: $8.000
- Entre 12 y 16 horas: $11.500
- Más de 16 horas: $20.000
Cómo quedan los sueldos en febrero 2026
Con la primera actualización del 1,5%, los valores de referencia serán:
- Supervisor/a: desde $3.953,99 por hora con retiro y $4.317,86 sin retiro.
- Tareas específicas: desde $3.751,59 con retiro y $4.100,04 sin retiro.
- Caseros/as: $3.546,66 por hora.
- Cuidado de personas: desde $3.952,85 con retiro.
- Tareas generales: desde $3.546,66 con retiro.
En todos los casos también se actualizan los salarios mensuales correspondientes.
Sueldos de marzo 2026 con el segundo aumento
En marzo se aplicará el 1,5% adicional, lo que elevará nuevamente los valores por hora y los básicos mensuales en cada categoría.
Por ejemplo:
- Supervisor/a con retiro: $4.013,30 por hora.
- Tareas específicas con retiro: $3.807,87 por hora.
- Caseros/as: $3.599,86 por hora.
- Tareas generales con retiro: $3.599,86 por hora.
El acuerdo fue alcanzado en el ámbito oficial y quedará formalizado tras su publicación correspondiente. La actualización impacta en todo el régimen de trabajo en casas particulares y fija nuevos pisos salariales para el sector.