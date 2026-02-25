Confirman aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto se cobra ahora

Las empleadas domésticas cobrarán un aumento en el primer trimestre de 2026 con una mejora acumulada del 3% y un bono extra que puede llegar a $20.000 por mes. La actualización salarial impactará en febrero y marzo y modificará los valores por hora y los sueldos mensuales de todas las categorías.

El esquema definido contempla dos tramos consecutivos del 1,5% cada uno. El primero se aplicará sobre los salarios de febrero y el segundo en marzo. A eso se suma un pago extraordinario, que no se incorpora al básico, y que varía según la carga horaria semanal.

El adicional extraordinario se pagará en febrero y marzo con esta escala:

El aumento para las empleadas domésticas será de dos tramos de 1,5%.

Aún no fue definido cuál será el aumento que tendrán las empleadas domésticas para los haberes por el cuarto mes del año Foto: Freepik

Con la primera actualización del 1,5%, los valores de referencia serán:

En todos los casos también se actualizan los salarios mensuales correspondientes.

Sueldos de marzo 2026 con el segundo aumento

En marzo se aplicará el 1,5% adicional, lo que elevará nuevamente los valores por hora y los básicos mensuales en cada categoría.

Por ejemplo:

Supervisor/a con retiro: $4.013,30 por hora.

Tareas específicas con retiro: $3.807,87 por hora.

Caseros/as: $3.599,86 por hora.

Tareas generales con retiro: $3.599,86 por hora.

El acuerdo fue alcanzado en el ámbito oficial y quedará formalizado tras su publicación correspondiente. La actualización impacta en todo el régimen de trabajo en casas particulares y fija nuevos pisos salariales para el sector.