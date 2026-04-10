Aumento para seguridad privada: cuánto cobra un vigilador en abril 2026

En abril de 2026, los trabajadores de seguridad privada reciben un nuevo aumento salarial definido en paritarias por la UPSRA, con impacto directo en el sueldo de los vigiladores. El ajuste forma parte del esquema escalonado acordado para el primer semestre, que incluye subas mensuales y sumas adicionales.

Con la actualización de abril, el salario de un vigilador general —la categoría principal del convenio— alcanza un bruto de $1.564.150.

Los trabajadores de seguridad privada percibirán un aumento de sueldo escalonado hasta junio. Foto: Shutterstock

Este monto se compone de:

El incremento del mes es del 1% sobre el básico, que pasa a $893.650. A partir de ahí, se suman los adicionales habituales, lo que eleva el ingreso total por encima de marzo y mantiene la suba mensual prevista en la paritaria.

El aumento de abril forma parte del acuerdo salarial firmado en enero entre el gremio y las empresas del sector, con vigencia hasta junio.

El esquema incluye:

Incrementos mensuales progresivos sobre el salario básico

Pago de sumas no remunerativas durante todo el período

Revisión paritaria a mitad de año

En términos acumulados, el salario básico pasará de $833.600 en diciembre de 2025 a $911.650 en junio de 2026, lo que implica una suba total del 9,36%.

Escala salarial de seguridad privada mes a mes en 2026

El acuerdo fijó una actualización mensual para los trabajadores de seguridad privada, con los siguientes valores:

Enero: $1.516.000 (+1,61%)

Febrero: $1.539.800 (+1,57%)

Marzo: $1.548.600 (+0,57%)

Abril: $1.564.150 (+1%)

Mayo: $1.584.600 (+1,31%)

Junio: $1.644.650 (+3,79%)

Este cronograma marca una suba progresiva de los salarios, con ajustes todos los meses hasta mitad de año.