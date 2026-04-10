Aumento para seguridad privada: cuánto cobra un vigilador en abril 2026
Los trabajadores de seguridad privada reciben un nuevo aumento en abril 2026. Conocé cuánto cobra un vigilador según la escala salarial vigente.
En abril de 2026, los trabajadores de seguridad privada reciben un nuevo aumento salarial definido en paritarias por la UPSRA, con impacto directo en el sueldo de los vigiladores. El ajuste forma parte del esquema escalonado acordado para el primer semestre, que incluye subas mensuales y sumas adicionales.
Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en abril 2026
Con la actualización de abril, el salario de un vigilador general —la categoría principal del convenio— alcanza un bruto de $1.564.150.
Este monto se compone de:
- Sueldo básico actualizado
- Adicional por presentismo
- Viáticos no remunerativos
- Suma no remunerativa del acuerdo 2026
El incremento del mes es del 1% sobre el básico, que pasa a $893.650. A partir de ahí, se suman los adicionales habituales, lo que eleva el ingreso total por encima de marzo y mantiene la suba mensual prevista en la paritaria.
Cómo es el aumento de UPSRA hasta junio 2026
El aumento de abril forma parte del acuerdo salarial firmado en enero entre el gremio y las empresas del sector, con vigencia hasta junio.
El esquema incluye:
- Incrementos mensuales progresivos sobre el salario básico
- Pago de sumas no remunerativas durante todo el período
- Revisión paritaria a mitad de año
En términos acumulados, el salario básico pasará de $833.600 en diciembre de 2025 a $911.650 en junio de 2026, lo que implica una suba total del 9,36%.
Escala salarial de seguridad privada mes a mes en 2026
El acuerdo fijó una actualización mensual para los trabajadores de seguridad privada, con los siguientes valores:
- Enero: $1.516.000 (+1,61%)
- Febrero: $1.539.800 (+1,57%)
- Marzo: $1.548.600 (+0,57%)
- Abril: $1.564.150 (+1%)
- Mayo: $1.584.600 (+1,31%)
- Junio: $1.644.650 (+3,79%)
Este cronograma marca una suba progresiva de los salarios, con ajustes todos los meses hasta mitad de año.