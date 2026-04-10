Patentes en CABA: punto por punto, cómo es el nuevo esquema y por qué se paga menos en 2026
La Ciudad fijó un tope al aumento de patentes en 2026. Cómo se calcula, cuándo se aplica la bonificación y qué pasa si ya pagaste cuotas del impuesto.
La Legislatura porteña aprobó una ley que limita el aumento de las patentes en 2026, con el objetivo de que no supere la inflación registrada en 2025. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, establece un mecanismo automático de ajuste y alcanza a todos los vehículos radicados en CABA.
Cómo se calcula el aumento de patentes en CABA en 2026
El nuevo esquema fija un tope basado en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) correspondiente a 2025, que fue del 31,8%.
El sistema compara:
- El incremento aplicado a la patente en 2026
- La variación de la inflación porteña de 2025
Si el aumento del impuesto supera ese porcentaje, se aplica una bonificación automática para reducir el monto a pagar.
Cómo se aplica la bonificación en la patente
La bonificación se calcula sobre la base del impuesto determinado en 2025, que funciona como referencia para medir el aumento real.
El descuento se aplica directamente en la liquidación del tributo, por lo que no es necesario realizar ningún trámite. El contribuyente verá reflejado el ajuste en el importe final a pagar.
Qué pasa si ya pagaste la patente 2026
Para quienes ya abonaron cuotas del impuesto automotor en 2026, la ley contempla un mecanismo de compensación.
El monto bonificado se acredita como saldo a favor en la cuenta del vehículo. Ese crédito se puede utilizar para cubrir las próximas cuotas del año.
El sistema se actualiza automáticamente, por lo que el contribuyente no necesita gestionar reclamos ni solicitar devoluciones.
Fechas de vencimiento de la patente en CABA
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene el esquema de pago anual o en cuotas. El calendario vigente es:
- Cuota anual: 27 de febrero de 2026
- Cuota 1: 27 de febrero de 2026
- Cuota 2: 22 de abril de 2026
- Cuota 3: 22 de junio de 2026
- Cuota 4: 24 de agosto de 2026
- Cuota 5: 22 de octubre de 2026
- Cuota 6: 22 de diciembre de 2026
A quiénes alcanza la medida
La normativa aplica a todos los propietarios de vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Con este cambio, el impuesto automotor queda atado a la evolución de los precios en la Ciudad, evitando subas por encima de la inflación y estableciendo un criterio de actualización más previsible para 2026.