Patentes en CABA: punto por punto, cómo es el nuevo esquema y por qué se paga menos en 2026

La Legislatura porteña aprobó una ley que limita el aumento de las patentes en 2026, con el objetivo de que no supere la inflación registrada en 2025. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, establece un mecanismo automático de ajuste y alcanza a todos los vehículos radicados en CABA .

El nuevo esquema fija un tope basado en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) correspondiente a 2025, que fue del 31,8%.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene el esquema de pago anual o en cuotas de las patentes.

Si el aumento del impuesto supera ese porcentaje, se aplica una bonificación automática para reducir el monto a pagar.

La bonificación se calcula sobre la base del impuesto determinado en 2025, que funciona como referencia para medir el aumento real.

El descuento se aplica directamente en la liquidación del tributo, por lo que no es necesario realizar ningún trámite. El contribuyente verá reflejado el ajuste en el importe final a pagar.

Qué pasa si ya pagaste la patente 2026

Para quienes ya abonaron cuotas del impuesto automotor en 2026, la ley contempla un mecanismo de compensación.

El monto bonificado se acredita como saldo a favor en la cuenta del vehículo. Ese crédito se puede utilizar para cubrir las próximas cuotas del año.

El sistema se actualiza automáticamente, por lo que el contribuyente no necesita gestionar reclamos ni solicitar devoluciones.

Fechas de vencimiento de la patente en CABA

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene el esquema de pago anual o en cuotas. El calendario vigente es:

Cuota anual: 27 de febrero de 2026

Cuota 1: 27 de febrero de 2026

Cuota 2: 22 de abril de 2026

Cuota 3: 22 de junio de 2026

Cuota 4: 24 de agosto de 2026

Cuota 5: 22 de octubre de 2026

Cuota 6: 22 de diciembre de 2026

A quiénes alcanza la medida

La normativa aplica a todos los propietarios de vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Con este cambio, el impuesto automotor queda atado a la evolución de los precios en la Ciudad, evitando subas por encima de la inflación y estableciendo un criterio de actualización más previsible para 2026.