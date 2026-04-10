Banco Nación cambia el descuento en nafta: quiénes acceden al beneficio en abril

En abril de 2026, el Banco Nación actualizó uno de los descuentos en nafta más buscados por los usuarios: mantiene el 20% de reintegro todos los viernes, pero con un cambio importante. Este mes se suma una nueva petrolera a la red, lo que amplía las opciones para aprovechar el beneficio en todo el país.

La promoción permite obtener hasta $10.000 de reintegro mensual por usuario, consolidándose como una de las alternativas más convenientes para ahorrar en combustible durante abril.

La principal novedad de abril es la incorporación de DAPSA, que se suma a las estaciones ya adheridas como YPF, Shell, Axion Energy y Gulf.

El Banco Nación cuenta con un importante descuento en nafta durante abril.

Con esta ampliación, el descuento en combustible del Banco Nación gana mayor alcance, facilitando el acceso al beneficio sin importar la ubicación y sumando más puntos de carga disponibles.

Para acceder al reintegro, es obligatorio pagar con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco Nación a través de la app MODO BNA+.

El descuento se aplica automáticamente al abonar mediante código QR en estaciones de servicio adheridas, sin necesidad de hacer trámites extra.

Requisitos para acceder al descuento:

Pagar con tarjeta de crédito Visa o MasterCard del Banco Nación

Usar la app MODO BNA+

Abonar mediante código QR en estaciones adheridas

Cargar combustible únicamente los días viernes

Cuánto hay que gastar para ahorrar el máximo en abril

El descuento del 20% tiene un tope mensual de $10.000, lo que define el gasto ideal para aprovecharlo al máximo.

Para alcanzar ese reintegro completo, se deben consumir $50.000 en combustible durante abril. A partir de ese monto, ya no se generan ahorros adicionales dentro de la promoción.

Por eso, una estrategia eficiente es concentrar las cargas en uno o dos viernes. Por ejemplo, hacer una carga de $50.000 o dos de $25.000 permite alcanzar el tope sin desperdiciar el beneficio.

Por qué conviene aprovechar este descuento en abril

Con los precios de la nafta y el gasoil en alza, el descuento en combustible del Banco Nación se vuelve una herramienta clave para reducir gastos mensuales.

Además, la incorporación de una nueva petrolera mejora la cobertura del beneficio y permite que más usuarios accedan al reintegro sin complicaciones. En este contexto, planificar las cargas y usar correctamente la app puede marcar una diferencia concreta en el bolsillo.