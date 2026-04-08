Préstamos personales en abril 2026: cuánto podés pedir en Banco Nación, Provincia y BBVA
Banco Nación, Provincia y BBVA ofrecen préstamos personales en abril 2026. Conocé los montos, tasas, requisitos y cómo solicitar cada crédito paso a paso.
En abril de 2026, los préstamos personales vuelven a posicionarse como una herramienta clave para cubrir gastos urgentes, reorganizar deudas o financiar proyectos. Bancos como Nación, Provincia y BBVA ofrecen líneas con montos altos, plazos extendidos y tasas que varían según el perfil del cliente.
Préstamos personales del Banco Nación: montos, tasas y requisitos
El Banco Nación ofrece créditos personales con montos de hasta $40.000.000, dentro de un límite general que puede alcanzar los $100.000.000. Están orientados principalmente a trabajadores en relación de dependencia y permiten plazos de hasta 72 meses.
Para quienes cobran el sueldo en la entidad, las condiciones son más favorables:
- TNA: 60%
- TEA: 79,59%
- CFT con TEA: 102,36%
La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos, y el banco analiza el nivel de endeudamiento total antes de aprobar el préstamo.
Para solicitarlo, el trámite se puede hacer online o en sucursal y se requiere presentar:
- DNI
- Comprobantes de ingresos
- Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)
Una vez aprobado, el dinero se acredita directamente en la cuenta.
Préstamos del Banco Provincia: cuánto se puede pedir en abril
El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, con un plazo máximo de 72 meses. La línea está disponible para empleados públicos, privados y jubilados que cobren en la entidad.
Principales condiciones:
- Tasa fija anual: 98%
- Monto máximo: $50.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
Como referencia, por cada $100.000 solicitados a ese plazo, la cuota estimada es de $8.680,95. Si el crédito es aprobado, el dinero suele acreditarse dentro de las 24 horas.
Cómo pedir el préstamo:
- Ingresar a BIP Móvil o Home Banking
- Seleccionar “Solicitar Préstamo”
- Elegir monto y plazo
- Aceptar condiciones y confirmar la operación
Préstamos personales BBVA: montos, tasas y cómo acceder
El BBVA, por su parte, ofrece préstamos personales con montos de hasta $40.000.000 a través de canales digitales y hasta $70.000.000 si se gestionan en sucursal. El plazo máximo es de 60 meses.
Las tasas vigentes son:
- TNA: 132%
- TEA: hasta 249,85% (según perfil crediticio)
Entre los requisitos principales se destacan:
- Edad: entre 18 y 74 años
- Antigüedad laboral: 3 meses si cobrás en BBVA, 1 año en otros casos
- Ingreso mínimo: $308.200
- La cuota no puede superar el 30% del ingreso
Características del crédito:
- Sistema de amortización francés
- Tasa fija durante todo el plazo
- Montos desde $1.000
Cómo solicitarlo:
- Ingresar al simulador del BBVA
- Seleccionar monto y plazo
- Completar datos personales
- Aceptar condiciones y enviar la solicitud
Si el crédito es aprobado, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta.
Qué tener en cuenta antes de pedir un préstamo
Antes de solicitar un crédito, es importante comparar tasas, plazos y condiciones entre bancos. Además, cada entidad evalúa el perfil del cliente, su nivel de ingresos y su historial crediticio para definir la aprobación y las condiciones finales del préstamo.