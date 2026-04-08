Préstamos personales en abril 2026: cuánto podés pedir en Banco Nación, Provincia y BBVA

En abril de 2026, los préstamos personales vuelven a posicionarse como una herramienta clave para cubrir gastos urgentes, reorganizar deudas o financiar proyectos. Bancos como Nación, Provincia y BBVA ofrecen líneas con montos altos, plazos extendidos y tasas que varían según el perfil del cliente.

El Banco Nación ofrece créditos personales con montos de hasta $40.000.000, dentro de un límite general que puede alcanzar los $100.000.000. Están orientados principalmente a trabajadores en relación de dependencia y permiten plazos de hasta 72 meses.

Estos préstamos personales serían de gran ayuda para solventar gastos o adquirir bienes Foto: Shutterstock

Para quienes cobran el sueldo en la entidad, las condiciones son más favorables:

La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos, y el banco analiza el nivel de endeudamiento total antes de aprobar el préstamo.

Para solicitarlo, el trámite se puede hacer online o en sucursal y se requiere presentar:

DNI

Comprobantes de ingresos

Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)

Una vez aprobado, el dinero se acredita directamente en la cuenta.

Préstamos del Banco Provincia: cuánto se puede pedir en abril

El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, con un plazo máximo de 72 meses. La línea está disponible para empleados públicos, privados y jubilados que cobren en la entidad.

Principales condiciones:

Tasa fija anual: 98%

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Como referencia, por cada $100.000 solicitados a ese plazo, la cuota estimada es de $8.680,95. Si el crédito es aprobado, el dinero suele acreditarse dentro de las 24 horas.

Cómo pedir el préstamo:

Ingresar a BIP Móvil o Home Banking

Seleccionar “Solicitar Préstamo”

Elegir monto y plazo

Aceptar condiciones y confirmar la operación

Préstamos personales BBVA: montos, tasas y cómo acceder

El BBVA, por su parte, ofrece préstamos personales con montos de hasta $40.000.000 a través de canales digitales y hasta $70.000.000 si se gestionan en sucursal. El plazo máximo es de 60 meses.

Las tasas vigentes son:

TNA: 132%

TEA: hasta 249,85% (según perfil crediticio)

Entre los requisitos principales se destacan:

Edad: entre 18 y 74 años

Antigüedad laboral: 3 meses si cobrás en BBVA, 1 año en otros casos

Ingreso mínimo: $308.200

La cuota no puede superar el 30% del ingreso

Características del crédito:

Sistema de amortización francés

Tasa fija durante todo el plazo

Montos desde $1.000

Cómo solicitarlo:

Ingresar al simulador del BBVA

Seleccionar monto y plazo

Completar datos personales

Aceptar condiciones y enviar la solicitud

Si el crédito es aprobado, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta.

Qué tener en cuenta antes de pedir un préstamo

Antes de solicitar un crédito, es importante comparar tasas, plazos y condiciones entre bancos. Además, cada entidad evalúa el perfil del cliente, su nivel de ingresos y su historial crediticio para definir la aprobación y las condiciones finales del préstamo.