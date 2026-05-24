Plazos fijos vs. stablecoins: qué miran los ahorristas ante la baja de tasas

Mientras los plazos fijos en pesos bajaron a rendimientos cercanos al 17,5% anual, las stablecoins y plataformas DeFi empezaron a ganar terreno entre quienes buscan cobertura en dólares digitales y nuevas formas de generar rendimiento dentro del ecosistema cripto, tales como USDC o USDT.

Durante abril, los bancos volvieron a ajustar las tasas de interés de los plazos fijos y el movimiento impactó especialmente en quienes utilizan este instrumento financiero para generar rendimientos pasivos de sus pesos .

Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 17,5%, un nivel considerablemente más bajo que el registrado a comienzos de año, cuando varias entidades ofrecían tasas cercanas al 25%, lo que a nivel macro es una buena señal, pero para el ahorrista que quiere hacer rendir sus pesos en plazos fijos , representa que sus pesos rendirán menos si los deja en el banco.

Así, las stablecoins empezaron a ganar terreno. Con este escenario, volvió a instalarse entre los inversores la discusión sobre qué conviene más: mantener posiciones en pesos o migrar hacia alternativas que puedan generar un rendimiento en dólares digitales, tales como los USDC, que tienen una paridad 1 a 1 con el dólar americano.

Según simulaciones realizadas con herramientas bancarias, una inversión de $2 millones en un plazo fijo genera actualmente un interés mensual aproximado de $27.495, equivalente a un rendimiento cercano al 1,37% mensual. En dólares, con una Tasa Nominal Anual de 1,60%, el rendimiento mensual por un monto de u$S1.415 es de U$S 1,86.

PLAZOS FIJOS Volvió a instalarse entre los inversores la discusión sobre qué conviene más: mantener posiciones en pesos o migrar hacia alternativas. Archivo.

Tasas a la baja

Los bancos volvieron a ajustar las tasas de interés. Mientras tanto, el ecosistema cripto abrió una nueva posibilidad para quienes buscan exposición dolarizada: obtener rendimientos sobre stablecoins a través de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).

A diferencia de un plazo fijo tradicional, estos rendimientos no son fijos ni garantizados, ya que dependen de variables de mercado como la oferta y demanda, como así también de los pooles de liquidez de préstamos dentro de cada protocolo.

Son dos lógicas diferentes. En pesos, los rendimientos suelen estar asociados a instrumentos tradicionales con tasas determinadas localmente. En cambio, en dólares digitales aparece la posibilidad de obtener rendimientos en un token, como los USDC, cuyo valor es 1 a 1 con el dólar, algo poco habitual dentro del sistema financiero clásico.

El acceso a estos rendimientos se realiza a través del protocolo Blend, accesible a través de la app Vesseo. Desde la compañía aclaran que el rendimiento proviene de la actividad del protocolo y no de la billetera, que actúa únicamente como proveedor de acceso a esta infraestructura financiera.

Según datos históricos de Blend, el rendimiento promedio de stablecoins canalizado a través de Vesseo fue de 9,71% durante abril y de 9,74% en marzo. En este contexto, el perfil del inversor se vuelve determinante. Quienes necesitan liquidez inmediata en moneda local suelen inclinarse por instrumentos en pesos, mientras que aquellos que priorizan preservar valor o diversificar riesgos encuentran atractivo en las alternativas de este tipo.

Aunque la inflación muestra cierta desaceleración, muchos usuarios continúan buscando mecanismos que permitan sostener el poder adquisitivo en el tiempo. Por eso, las opciones vinculadas al dólar aparecen como complemento y diversificación en su cartera de inversiones.

Otro factor central es la expectativa sobre el tipo de cambio. Cuando el mercado anticipa mayor volatilidad o posibles movimientos del dólar, suele crecer el interés por activos dolarizados. En períodos de mayor estabilidad cambiaria, en cambio, las colocaciones en pesos recuperan atractivo si logran ofrecer tasas reales positivas.

Desde el ecosistema fintech también remarcan la importancia de comprender cómo funcionan estas herramientas antes de invertir. En los dólares digitales es fundamental entender cómo se generan los rendimientos, qué riesgos existen y sobre qué plataformas operan.

PESOS 3 Aunque la inflación muestra cierta desaceleración, muchos usuarios continúan buscando mecanismos que permitan sostener el poder adquisitivo en el tiempo. Archivo.

La educación financiera sigue siendo clave. La comparación entre el plazo fijo y las billeteras digitales no es lineal ya que se trata de propuestas con lógicas completamente distintas. Mientras el plazo fijo ofrece una tasa fija en pesos, con inmovilización del capital dentro del sistema bancario, las nuevas plataformas cripto permiten acceder a rendimientos variables en dólares digitales, con liquidez inmediata y sin intermediarios financieros tradicionales.

Además, remarcan que el atractivo de estas herramientas no pasa únicamente por el rendimiento, sino también por la posibilidad de operar en un activo cipto vinculado al dólar y mantener control directo sobre los fondos.

* Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.