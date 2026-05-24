Qué se ha hecho y qué se va a hacer en Uspallata antes del boom minero

Con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto PSJ Cobre Mendocino , Uspallata comenzó a transitar una etapa de transformación que ya empieza a reflejarse en obras, capacitaciones y planificación territorial. Aunque la foto previa del distrito lasherino muestra todavía una impronta turística, donde por sus calles transitan visitantes de todo el país y el mundo, de a poco el perfil industrial empieza a afinarse.

Mientras avanza la expectativa por el inicio de la construcción del emprendimiento minero , el cual promete ser el momento de mayor producción de empleo -con más de 3.000 puestos de trabajos directos e indirectos-, el municipio de Las Heras busca preparar al distrito para absorber el impacto económico, laboral y de infraestructura que traerá consigo el desarrollo de la actividad.

En ese contexto, la secretaria de Desarrollo Económico de Las Heras, Jimena Estrella , explicó cómo se trabaja en la formación de mano de obra local, el desarrollo de proveedores y la generación de nuevas inversiones vinculadas a energía e infraestructura. En una charla con MDZ Online que tuvo lugar en lo que será el Parque Solar Uspallata, la funcionaria destacó además el rol que tendrá la zona como punto estratégico dentro del corredor bioceánico y reconoció que el desafío será compatibilizar el perfil turístico de la villa cordillerana con la expansión minera.

Parques solares, tierras fiscales para empresas y programas de capacitación son algunas de las iniciativas con las que el municipio busca adelantarse a un escenario que podría modificar la matriz económica de la zona en los próximos años.

-Empecemos por donde estamos hoy, ¿qué vamos a encontrar en este predio?

-Esto que vemos acá atrás es parte de un emprendimiento de Montaje Sustentable para PAMAR y Andina: un parque solar que va a generar 4 megas de energía, complementando fuertemente el servicio eléctrico de Uspallata, que ha sido una de las grandes debilidades y restricciones para su crecimiento económico. El impacto que va a tener es realmente muy importante.

-¿Cuántas personas están trabajando y cuáles son los plazos estimados de la obra?

-La obra tiene un plazo previsto de seis meses. Tenemos 25 personas incorporadas a través de un programa de empleo del Servicio de Empleo del municipio de Las Heras, más muchos proveedores externos que contrata la empresa para llevar adelante este desarrollo.

Planta de energía sola en Uspallata, obreros, trabajadores-1 Milagros Lostes - MDZ

-Pasando a la preparación de la mano de obra que va a requerir la construcción y los más de 3.000 empleos directos e indirectos que generaría San Jorge a partir de 2027, ¿qué están haciendo en ese sentido?

-Entendemos que la capacitación es fundamental. Es el primer paso necesario para que Uspallata no solamente aporte sus recursos naturales, sino también su capital humano, y pueda aprovechar este crecimiento económico.

Ya desarrollamos capacitaciones en soldadura y electricidad, incluso cursos de soldadura específicos para mujeres. Además, estamos armando una batería de capacitaciones junto con otros organismos, como la Dirección General de Escuelas, Impulsa Mendoza y las propias empresas que van a instalarse acá. Lo más importante es identificar la necesidad concreta, porque queremos ofrecer capacitaciones que luego tengan salida laboral.

-Imagino que el alcance va mucho más allá de Uspallata. ¿Cómo ven ese impacto en la generación de empleo y qué otras herramientas están brindando?

-El impacto del desarrollo minero va a sentirse en toda la provincia. Concretamente en Uspallata y en otras zonas de Las Heras esperamos que sea de una manera más directa, pero el desarrollo de proveedores va a ser en toda la provincia. Para ello contamos con herramientas como pueden ser las tierras fiscales; estamos preparando un proyecto para poder licitar un territorio aquí en la zona de Uspallata para que se puedan instalar todos aquellos proveedores que se requieren para el desarrollo minero.

Jimena Estrella, Secretaria de Desarrollo Económico de Las Heras, Planta de energía solar de Uspallata-3 Milagros Lostes - MDZ

-Profundicemos un poco ahí. ¿Qué beneficios tendría para quienes quieran instalarse?

-Estamos terminando de definir las condiciones, pero se trata de terrenos que hoy son propiedad del municipio y que se licitarían para que privados -por ejemplo, lavaderos, lubricentros o empresas de maquinaria pesada- puedan instalarse allí.

El beneficio consiste en poder adquirir las tierras a un precio más bajo que el de mercado, con una contraprestación en una inversión. Es decir, lo que quiere el municipio a través de esas tierras es que se haga una inversión productiva con determinadas condiciones que estamos terminando de definir: los montos de esa inversión, el tipo de inversión y sobre qué rubros, porque queremos que sea un desarrollo específico de proveedores para este tipo de actividades.

-Uspallata es un distrito muy preparado en infraestructura turística. ¿Cómo se adapta ahora a un perfil más industrial, pensando en la minería y la construcción?

-Ahí hay una interfaz que tenemos que terminar de definir en conjunto con la comunidad, porque eso es muy importante: no es una tarea unilateral que haga el municipio, sino que, por el contrario, es un trabajo colectivo determinar la identidad y cómo conviven ambas actividades económicas. Nos imaginamos que hay instalaciones que por su envergadura y condiciones pueden servir para el desarrollo minero, y otras que efectivamente tienen que concentrarse en lo que es el desarrollo turístico.

-Es inevitable preguntar cómo ven desde el municipio la resistencia que todavía existe en algunos sectores. Uno llega a Uspallata y encuentra pintadas o carteles contra la megaminería. ¿Cómo trabajan eso y qué percepción encuentran en la población?

-Puedo darte un ejemplo muy concreto. Hace un mes organizamos una feria educativa sobre actividades relacionadas con la minería, sobre potenciales empleos y cuáles eran las formaciones vinculadas a eso. Tuvimos una cantidad de gente realmente muy grande; muchísimos jóvenes interesados, chicos de escuelas secundarias y gente un poco más grande que hoy no cursa ningún estudio formal. Todos estaban interesados en conocer cuáles son las oportunidades laborales y qué capacitaciones hacen falta.

En resumen, lo que puedo decirte es que empieza a haber una sensibilización y un conocimiento mayor sobre lo que significa la actividad y sobre las oportunidades que da. También, en paralelo, surgen preguntas sobre cómo van a ser esos mecanismos de control, que efectivamente van a estar y que son los que le tienen que dar tranquilidad a la comunidad de que esto va a ser un desarrollo de la mano del bienestar.

Jimena Estrella, Secretaria de Desarrollo Económico de Las Heras, Planta de energía solar de Uspallata-6 Milagros Lostes - MDZ

-El otro día hablábamos con el intendente Francisco Lo Presti y comentaba que todavía no está definido si adherirán o no a la ley provincial de regalías. Pero imagino que desde el municipio ya hacen cálculos sobre el impacto económico y el derrame que puede generar la minería. ¿Están trabajando en eso?

-Estamos trabajando en eso y ajustando los números. En principio, lo que puedo decirte es que toda nueva actividad, sobre todo con este derrame y este desarrollo de proveedores, es positiva. Estamos hablando de actividades que no se estaban desarrollando, con lo cual el impacto fiscal va a ser positivo en el largo plazo. En el plazo inmediato, algo que nos preocupa fuertemente como municipio es el empleo: generar fuentes formales y dignas de trabajo es una prioridad fundamental para nosotros..

-¿Cómo está hoy Las Heras y Uspallata a nivel de infraestructura: caminos, rutas y obras necesarias para soportar el tránsito de carga pesada que demandará esta actividad?

-Sobre eso el municipio tiene un plan de infraestructura realmente muy amplio que abarca todo el departamento, donde claramente el corredor bioceánico, Uspallata y el aeropuerto son anclajes claves. Allí, como lo sabrán todos los mendocinos, la competencia no es siempre del municipio; en general es atribución de la Provincia y de la Nación. Se están haciendo todas las gestiones para que las obras sucedan, pero lo importante es que está la planificación y la identificación de cuáles son los tramos necesarios para facilitar no solamente este desarrollo minero, sino también un buen desarrollo turístico y el fortalecimiento del corredor bioceánico.

Planta de energía sola en Uspallata, obreros, trabajadores-2 Milagros Lostes - MDZ

-Más allá de que los tiempos dependen de las empresas y de cuándo comience concretamente la construcción de la mina, ¿qué plazos manejan desde el municipio para tener preparada a la comunidad y la infraestructura necesaria?

-Son todos procesos que se van dando en simultáneo: lo legal, lo administrativo, la construcción propiamente dicha y la búsqueda de mano de obra. En principio, es necesario que la población se empiece a preparar en las distintas áreas que se van a requerir; por eso las actividades que estamos organizando, como la feria de empleo, son muy importantes para que la gente se interiorice sobre qué es lo que hace falta.

Mientras antes lleguemos y antes estemos preparados, mejor. La relación con las empresas -así como ha sido con Montaje Sustentable y esperamos que sea con las demás- es una relación virtuosa donde ellos nos anticipan sus necesidades y nosotros salimos a buscar o a capacitar si hace falta. Esperamos que eso se vaya dando de manera simultánea; no hay que esperar al momento del inicio o al de mayor actividad, sino que es toda la previa la que tenemos que ir acompañando. Pensemos que hay muchos proveedores que tal vez eran de otras provincias, y nosotros lo que queremos es que, ya desde el inicio, los proveedores puedan ser locales.