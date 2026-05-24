Medios de pago: las pymes multiplican sus soluciones de cobro y las transferencias ganan terreno

El ecosistema de pagos digitales se expande sin pausa entre las pymes argentinas, aún con fuertes desafíos vinculados con los costos, la claridad de las comisiones y la integración tecnológica. Así lo revela el “Informe de Cobros en PyMEs 2026”, elaborado por la plataforma de soluciones de pago Getnet y el medio especializado Somos Pymes , a partir de un relevamiento realizado sobre más de 500 empresas de todo el país.

El estudio muestra que el 68% de las pymes utiliza más de una solución de cobro y que, en promedio, opera con entre dos y tres marcas en simultáneo. La tendencia refleja que los comercios ya no dependen de una única herramienta para procesar pagos, sino que combinan distintas alternativas según costos, promociones, preferencias de los clientes y tiempos de acreditación.

Entre los medios de pago más utilizados aparecen las transferencias bancarias, mencionadas por el 82% de las empresas consultadas; las tarjetas de crédito y débito, con 74%; el efectivo, con 72%; y el código QR, con 58%.

El informe también señala que las transferencias se consolidaron como el medio de pago preferido de los consumidores tanto en operaciones presenciales como online. En los comercios físicos, el 35% de las pymes indicó que sus clientes priorizan las transferencias por encima del efectivo, las tarjetas y el QR. En el canal digital, esa preferencia asciende al 50%.

Otro de los fenómenos destacados es el crecimiento sostenido de los pagos sin contacto. El 73% de las empresas relevadas afirmó que el uso de QR o tecnología NFC aumentó durante el último año. Dentro de ese grupo, el 39% consideró que el crecimiento fue significativo.

La investigación advierte que aceptar múltiples formas de pago dejó de ser un diferencial competitivo y pasó a convertirse en una necesidad para evitar pérdida de ventas en un contexto de consumidores cada vez más digitalizados.

Sin embargo, el estudio detectó que el costo de operar sigue siendo uno de los principales condicionantes al momento de elegir herramientas de cobro. El 52% de las PyMEs que utilizan varias soluciones aseguró que decide diariamente cuál utilizar según el nivel de comisión y gastos asociados.

A pesar de ello, el informe remarca que muchos comercios aún no logran identificar con claridad el costo total de cada operación. El 43% manifestó tener dudas sobre las comisiones que paga por cobrar.

tranferencias medios de pago

En ese sentido, el trabajo plantea que uno de los principales desafíos para las empresas proveedoras de servicios financieros es simplificar la información y transparentar los cargos vinculados con acreditaciones y procesamiento de pagos.

No siempre se impone la liquidez

La velocidad con la que los comercios reciben el dinero también aparece como un punto clave. El 41% de las empresas relevadas aseguró que prefiere esperar algunos días para cobrar si eso implica pagar menores comisiones, mientras que el 27% prioriza la acreditación inmediata aunque tenga un costo más elevado.

A su vez, un 32% señaló que preferiría poder definir diariamente el plazo de acreditación según sus necesidades financieras y operativas.

El informe concluye que la necesidad de liquidez no es homogénea y depende de variables como el rubro, el volumen de ventas o el momento económico de cada negocio.

Cuotas, promociones e inteligencia artificial

El relevamiento también destaca la importancia que siguen teniendo las promociones y el financiamiento para sostener el consumo. El 64% de las PyMEs ofrece cuotas con tarjeta y el 67% indicó haber invertido en promociones o beneficios para atraer clientes.

En paralelo, la inteligencia artificial comienza a ganar terreno entre las pequeñas y medianas empresas. Nueve de cada diez encuestados consideraron útil incorporar herramientas de IA en sus operaciones y el 81% aseguró que utilizaría asistentes automáticos para conciliación o gestión de cobros.

Los principales usos proyectados para estas tecnologías son marketing, elaboración de reportes automáticos, atención al cliente y detección de fraude.

No obstante, el estudio remarca que la integración tecnológica todavía es limitada: el 54% de las PyMEs afirmó operar únicamente con terminales físicas y sin integraciones digitales adicionales.

“Todo lo que nos ayude a conocer mejor las necesidades de las PyMEs, clientes o no clientes de Getnet, para nosotros es tema de agenda. Este informe tiene el propósito de brindar información real y federal sobre sus comportamientos, hábitos y tendencias a la hora de cobrar en sus negocios”, señaló Federico Balige, directivo de Getnet.

El ejecutivo agregó que “dar a conocer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas es la primera forma de entenderlas”.

Por su parte, Damian Bulfon, responsable regional de marketing y comunicaciones de Getnet, afirmó que “la caja PyME se convirtió en un espacio de decisión estratégica”, y sostuvo que los comercios “combinan soluciones, comparan costos y buscan herramientas que les permitan operar con mayor claridad y eficiencia”.

En tanto, Christian Datola, titular de Somos Pymes, remarcó que el estudio permite conocer “qué necesidades tiene nuestro segmento estratégico y cómo ayudarlas, junto a Getnet, para vender más y mejor”.