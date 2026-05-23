Las exportaciones de vino tuvieron un fuerte repunte en abril

El sector vitivinícola argentino experimentó una fuerte recuperación en lo que a exportaciones se refiere . Según un informe del Instituto Nacional de la Vitivinicultura ( INV ), durante el mes de abril los envíos al exterior tuvieron un fuerte repunte con respecto al mismo mes del año anterior. Mendoza fue un motor clave para que eso ocurra.

De acuerdo al último informe elaborado por el INV, en abril las exportaciones crecieron un 21,9% interanual y alcanzaron los 20,5 millones de litros. El dato representa una recuperación para el sector vitivinícola, impulsada principalmente por el crecimiento del vino a granel, que registró una suba de 82,7% interanual.

En paralelo, el vino fraccionado también mostró números positivos, con un incremento del 4,7%.

Desde el INV señalaron además que el mosto concentrado tuvo un crecimiento de 33,9% frente al mismo período de 2025. En conjunto, las exportaciones de vinos y mostos generaron entre enero y abril ingresos por US$250,1 millones FOB, lo que representó una mejora del 5,8%.

El informe detalló que los vinos fraccionados continúan siendo el formato más importante dentro de las exportaciones vitivinícolas argentinas, ya que representaron el 66,9% de los despachos de abril. También crecieron con fuerza algunos formatos alternativos adaptados a las nuevas demandas internacionales, como el tetra brik, que avanzó 177,9%, y el sistema bag in box, que registró una suba de 234,6%.

vino vinoteca botellas vineria (7).JPG Mendoza sigue siendo uno de los principales motores en la industria vitivinícola nacional. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los principales mercados y la estrategia de Mendoza

Entre los principales destinos del vino argentino aparecieron Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá y México. En varietales fraccionados, el mercado británico volvió a liderar las compras, seguido por Estados Unidos y Brasil.

En ese contexto, Mendoza continúa consolidando una estrategia exportadora basada en productos con identidad, valor agregado y calidad. Desde ProMendoza destacaron que la provincia exporta actualmente a más de 100 países y mantiene un promedio de 700 empresas exportadoras activas por año.

“El vino embotellado representa mucho más que un commodity, porque detrás existe inversión en innovación, construcción de marca y relaciones comerciales desarrolladas durante décadas”, remarcaron desde el organismo.

Diversificación en la matriz exportadora

Además del peso histórico de la vitivinicultura, Mendoza avanzó en los últimos años en un proceso de diversificación productiva que fortaleció otras cadenas agroindustriales vinculadas al pistacho, la nuez, la cebolla, la ciruela y la papa prefrita congelada.

A su vez, la provincia proyecta ampliar su matriz exportadora mediante el crecimiento de sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Pese a que se está apuntando a otros sectores, Mendoza no abandona la vitivinicultura y buscará seguir posicionándose en los mercados internacionales. En esa línea es que en junio será sede de la segunda edición de Vinexpo Explorer dedicada al vino a granel. Cabe resaltar que esto se dará luego de la experiencia realizada en octubre de 2025.