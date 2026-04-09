Banco Nación devuelve hasta $96.000 en supermercados: cómo activar el reintegro con MODO y BNA+

En un contexto en el que cada compra en el supermercado pesa más en el bolsillo, hay promociones bancarias que pueden hacer una diferencia concreta a fin de mes. Una de ellas es la que mantiene activa el Banco Nación durante 2026 para compras de alimentos.

El beneficio apunta a quienes usan tarjetas de crédito de la entidad y pagan mediante MODO desde la app BNA+. Bien aprovechado, puede transformarse en un ahorro acumulado de hasta $96.000 por persona antes de que termine su vigencia.

La mecánica es simple, aunque exige respetar algunas condiciones. El reintegro es del 30% sobre compras realizadas en supermercados y mayoristas adheridos, tanto en forma presencial como online, siempre dentro del rubro alimentos. La promoción se aplica todos los miércoles y seguirá disponible hasta el 31 de mayo de 2026 . El tope es de $12.000 por cliente por semana , lo que obliga a planificar el gasto para no dejar plata sobre la mesa.

Para acceder a la devolución, el pago debe hacerse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación , en un solo pago . Además, no alcanza con tener la tarjeta: la operación debe concretarse exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ , utilizando la opción de pago con QR . Un punto importante es que la promoción no aplica para pagos hechos con saldo en cuenta , por lo que el beneficio queda limitado a consumos con crédito bajo esa modalidad específica.

El dinero no se reintegra en el momento . Según las condiciones de la promoción, la devolución se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que hizo la compra. Por eso, aunque el descuento no se vea reflejado de inmediato en la caja, el ahorro sí llega después, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos establecidos por el banco.

Cuánto hay que gastar para recuperar el tope semanal

La cuenta para alcanzar el máximo es directa. Como el reintegro cubre el 30% del consumo, para obtener los $12.000 semanales hay que gastar $40.000 cada miércoles en comercios adheridos. Si se repite ese esquema durante los ocho miércoles que entran dentro del período promocional, una sola persona puede sumar hasta $96.000 en devoluciones.

Ventas supermercados Foto: Santiago Tagua/MDZ

En hogares donde dos personas tengan cuenta en BNA+, el ahorro potencial crece todavía más. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y realizar pagos por separado bajo las condiciones de la promo. De esa manera, el reintegro acumulado podría llegar hasta $192.000 entre ambos, siempre que cada uno alcance el tope semanal permitido. Es un detalle no menor para familias que organizan compras grandes o buscan repartir consumos para maximizar el beneficio.

Qué supermercados y mayoristas están adheridos

A nivel nacional, la promoción alcanza cadenas y comercios como Carrefour, Diarco, Josimar, Toledo, Granja Benedetti, Super A, Libertad y Maxiconsumo. En Mendoza, además, se suman nombres conocidos para el consumo cotidiano, entre ellos Átomo, BlowMax, Carnes de Mi Campo, además de Carrefour, Maxiconsumo, Libertad y Granja Benedetti.

Con ese mapa de locales adheridos, el beneficio se vuelve una herramienta concreta para quienes ya concentran allí buena parte de sus compras. No se trata de un descuento general ni automático, sino de una promoción que exige cierto orden: comprar el día correcto, usar la app indicada, pagar con la tarjeta adecuada y hacerlo bajo la modalidad exigida. Pero para quienes se acomoden a esa lógica, la ecuación es clara: un gasto que ya forma parte de la rutina puede devolver una suma importante en pocas semanas.