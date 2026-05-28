Banco Nación activa reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes y gastronomía

Antes de salir a hacer las compras del mes o planear una escapada de fin de semana, miles de clientes del Banco Nación vuelven a revisar el calendario en busca de descuentos. Este jueves 28 de mayo, la entidad renovó sus promociones con MODO y sumó beneficios en supermercados, gastronomía, viajes y artículos para el hogar.

Entre las promociones más buscadas aparecen nuevamente los beneficios en Nini y El Nene, dos cadenas muy elegidas en La Plata y la región. En el caso de Nini, quienes paguen con tarjetas del Banco Nación vinculadas a MODO podrán acceder a un 20% de reintegro, con un tope mensual de $20.000. A eso se suma el 25% de descuento en supermercados El Nene, donde el límite de devolución alcanza los $12.000 por usuario durante el mes.

La propuesta forma parte de “Semana Nación”, el programa de beneficios que el banco mantiene activo durante mayo y que busca incentivar el consumo con descuentos segmentados por rubro y día. Además de las promociones en mayoristas y supermercados locales, el esquema incluye ventajas especiales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad.

Ese grupo puede acceder a un 5% de reintegro en cadenas como Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto pagando mediante BNA+ MODO. El beneficio tiene un límite semanal de $5.000 y un tope mensual acumulado de $20.000, válido de lunes a viernes.

Las promociones no se limitan al consumo diario. Banco Nación también mantiene activas opciones de financiación para turismo y entretenimiento. Este jueves continúan las 3 cuotas sin interés para vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas y compras realizadas en Despegar, además de planes de hasta 12 cuotas para hoteles, alquileres de autos y agencias de viaje adheridas.

En gastronomía, la denominada “Ruta Gourmet” sigue sumando locales reconocidos. Hay un 25% de descuento con tope de $10.000 por compra en cadenas y cafeterías como Antares, Bonafide, Tea Connection, Wendy’s y Kansas, entre otras. El beneficio puede utilizarse hasta cinco veces por mes y se transformó en uno de los más usados por clientes jóvenes y familias.

Beneficios para el hogar y el auto

Otro de los rubros que mantiene fuerte movimiento es el automotor. El banco ofrece planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés en neumáticos Pirelli, además de financiación especial para productos Bridgestone y Goodyear. En paralelo, continúan los beneficios en indumentaria y artículos para el hogar mediante Tienda BNA+, donde algunas tarjetas acceden hasta a 18 cuotas sin interés.

Para acceder a todas las promociones es necesario utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas por Banco Nación y operar mediante la billetera virtual MODO o BNA+. Desde la entidad remarcan que varios de los beneficios tienen vigencia limitada o cupos mensuales, por lo que recomiendan revisar las condiciones antes de realizar las compras.

En medio de una economía donde el consumo se reorganiza semana a semana, las promociones bancarias volvieron a convertirse en una herramienta central para planificar gastos. Y en mayo, Banco Nación apuesta a sostener esa tendencia con descuentos que buscan mantenerse entre los más competitivos del mercado.