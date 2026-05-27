El plan del Banco Nación para quienes deban más de 3 meses en la tarjeta: préstamos y cuotas

El Banco Nación lanzó este miércoles nuevas alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros, deudas, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente. Cómo regularizar la situación financiera con la entidad.

Entre las principales variantes, se destacan préstamos, tasas de interés para refinanciar y también la consolidación de las deudas para quienes deban más de tres meses en la tarjeta de crédito.

Destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación . Esta herramienta permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos.

La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Banco Nación ofrece descuentos todos los días a través de MODO BNA+ Foto: iProfesional Banco Nación.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

Evaluación personalizada

Cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del Banco, considerando el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar, Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos.

Cómo se puede iniciar el trámite con Banco Nación

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar.

A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal.